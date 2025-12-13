پخش زنده
وزیر تحصیلات عالی افغانستان سفرش به ایران و دیدار با مقامات ایرانی را مفید ارزیابی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مولوی «ندا محمد ندیم» روز گذشته در نشستی با حضور مسئولان دانشگاههای افغانستان با اشاره به سفر اخیرش به ایران، این سفر را پر دستاورد خواند و گفت: مسئولان ایران به گرمی از هیئت افغانستان استقبال و بر ضرورت تعامل و روابط مثبت با حکومت این کشور تاکید کردند.
وی افزود: برای تقویت روابط دو جانبه در عرصههای علمی و دانشگاهی، تعهداتی از سوی تعدادی از دانشگاههای ایران صورت گرفته است، همچنین مسئولان دانشگاههای ایران برای اعزام استاد به منظور فعال سازی آزمایشگاههای علمی در افغانستان و همکاری در سایر بخشها اعلام آمادگی کردهاند.
مولوی ندا محمد ندیم هفته گذشته برای نخستین بار در سفری رسمی به ایران، از چند دانشگاه از جمله دانشگاههای قم و جامعه المصطفی بازدید کرد.
دیدار با دکتر ولایتی و وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان از دیگر برنامههای سفر وزیر تحصیلات عالی افغانستان به ایران بود.
سفر این مقام افغان و دیدار با مقامات ایرانی در رسانههای افغانستان نیز بازتاب خوبی یافت.
از آنجا که ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه مشترکات فراوان تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی دارند، همکاریهای علمی میان دانشگاهها و جامعه فرهنگی دو کشور اهمیت زیادی دارد.
از سوی دیگر کتابهای ایرانی بخش عمدهای از منابع درسی دانشگاههای افغانستان را تشکیل میدهد.