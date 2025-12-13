آقای احمد امین فرد نویسنده کتاب «آموزش داستان نویسی کوتاه» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این کتاب به مباحث متعددی از جمله آموزش داستان نویسی کوتاه و نقد آن می‌پردازد.

وی گفت: کتاب «آموزش داستان نویسی کوتاه»، در هر بخش پس از آموزش بخشی از مبحث داستان نویسی، تکالیفی را نیز برای مخاطب مشخص کرده که گام به گام با هنر داستان نویسی کوتاه آشنا شود.

این نویسنده افزود: طی سال‌های گذشته، کتاب‌های مختلفی در حوزه آموزش داستان نویسی منتشر شده است، اما به موضوع داستان کوتاه به مثابه یک هنر ویژه امروزی مناسب نوجوانان و جوانان و همچنین با ارائه راهکار برای این قشر مهم و تاثیرگذار آینده ساز ادبیات داستانی پرداخته نشده است. اما در این اثر سعی شده است کمبود‌های موجود در آموزش داستان نویسی کوتاه به زبانی ساده و تاثیرگذار برطرف شود.

مولف کتاب در پایان گفت: کتاب «آموزش داستان نویسی کوتاه» به زبان ساده و قابل فهم تدوین شده و نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به موضوع ادبیات امروز و داستان نویسی کوتاه نیز می‌توانند از این کتاب به عنوان یک منبع خوب استفاده کنند.

احمد امین فرد، فارغ التحصیل دکتری مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ، هنر و رسانه است که پیش از این کتاب‌های «گلستان نوین یا بیابان نوین» را - درباره سواد رسانه‌ای و فرهنگ شهروندی برای مخاطبان نوجوان و جوان - به نگارش در آورده است.