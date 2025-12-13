پیکر مرحوم حاج احمد علیزاده نماینده دوره اول مجلس و عضو پیشین شورای نگهبان، امروز با حضور گسترده مردم و مسئولان در زیراب تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پیکر مرحوم حاج احمد علیزاده امروز با حضور گسترده مردم در زادگاهش شهر زیراب تشییع و در کنار مزار فرزند شهیدش در آستان امامزاده عبدالحق زیراب به خاک سپرده شد.

مرحوم علیزاده متولد ۱۳۱۸ سوادکوه، از چهره‌های پیشکسوت و تأثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی بود. وی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه و جویبار و عضو شورای نگهبان در دوره‌های دوم و سوم بود. او همچنین مسئولیت‌هایی مانند معاونت قوه قضائیه و دادستانی دیوان محاسبات را در کارنامه خود داشت.

آن فقید سعید که پدر بسیجی شهید محسن علیزاده نیز بود، عمر پربرکت خود را صادقانه در خدمت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حراست از قانون اساسی گذراند و نامی نیک از خود به یادگار گذاشت.