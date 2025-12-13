هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه دوم به میزبانی باشگاه رازین پلیمر آغاز شد و تیم‌های پارس جنوبی و پیکان بندر با دو برد متوالی راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی؛ راه یابی پارس جنوبی و پیکان به مرحله نیمه‌نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شده است:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه دوم از امروز (شنبه ۲۲ آذرماه) به میزبانی باشگاه رازین پلیمر در تهران آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری می‌شود.

در روز نخست این مسابقات ۶ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

پیکان بندر دیر ۲ – شهرداری مراغه یک (۱۷ بر ۲۱، ۲۱ بر۱۵ و ۱۵ بر ۸)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۱)

رازین پلیمر تهران ۲ – شهرداری مراغه صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۳)

کیش ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۱۰)

پیکان بندر دیر ۲ – رازین پلیمر تهران صفر (۲۴ بر ۲۲ و ۲۱ بر ۷)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – کیش یک (۱۷ بر۲۱، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۸)

تیم‌های پارس جنوبی و پیکان بندر دیر به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند. چهار تیم کیش، مراغه، سمنان و رازین پلیمر در دیدار‌های مرحله نخست پلی آف که فردا صبح برگزار می‌شود به مصاف هم خواهند رفت تا تیم‌های برنده به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.