مراسمی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد هدف از برگزاری این مراسم را تقویت جایگاه زن مسلمان و یادآوری نقش بیبدیل حضرت فاطمه در تمدن اسلامی دانست.
این مراسم با حضور بانوان دیپلمات ایرانی و جمعی از شخصیتهای فرهنگی و علمی پاکستان برگزار شد. شرکتکنندگان با اشاره به نقش الگوی حضرت فاطمه، بر لزوم معرفی ابعاد شخصیتی ایشان در جامعه امروز تأکید کردند.
در این مراسم شرکتکنندگان تأکید کردند که بزرگداشت روز زن در سالروز ولادت حضرت فاطمه، نیاز امروز جوامع اسلامی است و باید بیش از گذشته به معرفی شخصیت ایشان پرداخته شود.