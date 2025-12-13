ثبت الیگودرز بهعنوان شهر ملی چوقابافی
مدیرکل میراثفرهنگی،صنایعدستی و گردشگری لرستان گفت: الیگودرز بهعنوان شهر ملی چوقابافی در فهرست شهرهای ملی صنایعدستی کشور به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل میراثفرهنگی صنایعدستی و گردشگری لرستان گفت: الیگودرز بهعنوان شهر ملی چوقابافی در فهرست میراث ملی کشور و شهرهای ملی صنایعدستی به ثبت رسید.
عطا حسنپو افزود: در راستای ثبت ملی الیگودرز به عنوان شهر چوقابافی ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار تبصره ۱۵ برای رونق اشتغال در حوزه ی صنایعدستی استان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه پیشاز این تنها بروجرد بهعنوان شهر ملی ورشوسازی در این فهرست قرار داشت و ثبت الیگودرز افتخاری بزرگ برای لرستان است ، افزود: این شهرستان به دلیل داشتن بزرگترین جامعه عشایری استان و حضور پررنگ زنان هنرمند در رشته چوقابافی، شایستگی این عنوان را داشت.
حسن پور با اشاره به قابلیتهای شهرستان الیگودرز گفت:بهزودی با نصب المانها و مجسمههای مرتبط با این هنر از ورودی شهر تا میادین اصلی، چهره ی الیگودرز با هویت جدیدش آراسته خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با تأکید بر اصالت قوم بزرگ بختیاری در شرق لرستان،بیان کرد: این قوم ریشهدار و اصیل که همواره در بزنگاههای تاریخی پیشتاز بوده، بیشترین کارگاههای چوقابافی را در بین مناطق بختیاری نشین در خود جایداده است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان هم گفت: شهرستان الیگودرز با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر طبیعی، گردشگری و صنایعدستی بهویژه هنر منحصربهفرد چوقابافی یکی از گزینههای جدی و بیرقیب برای کسب عنوان شهر جهانی صنایعدستی است.
عباس حمزه ای افزود: وجود جاذبههای طبیعی شاخص همچون آبشارهای بسیار زیبا، دشت لالههای واژگون ثبتشده در فهرست آثار ملی و طبیعی کشور و همچنین یکی از مرتفعترین آبشارهای فصلی آسیا، الیگودرز را به شهری ممتاز در حوزه گردشگری تبدیل کرده است.
وی با اشاره به مزیت رقابتی چوقابافی در الیگودرز افزود: نمونه ی مشابه هنر چوقابافی در هیچ نقطهای از جهان بهجزء ایران وجود ندارد و الیگودرز در صورت کسب عنوان جهانی، در این حوزه کاملا بیرقیب خواهد بود.
حمزه ای بیان کرد: با وجود مشکلات متعدد در مسیر ثبت جهانی، پیشبینی میشود پرونده ی ثبت جهانی چوقابافی الیگودرز در سال آینده تکمیل و به شورای جهانی صنایعدستی ارسال شود.