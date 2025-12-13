

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری لرستان گفت: الیگودرز به‌عنوان شهر ملی چوقابافی در فهرست میراث ملی کشور و شهرهای ملی صنایع‌دستی به ثبت رسید.

عطا حسن‌پو افزود: در راستای ثبت ملی الیگودرز به عنوان شهر چوقابافی ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار تبصره ۱۵ برای رونق اشتغال در حوزه ی صنایع‌دستی استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه پیش‌از این تنها بروجرد به‌عنوان شهر ملی ورشوسازی در این فهرست قرار داشت و ثبت الیگودرز افتخاری بزرگ برای لرستان است ، افزود: این شهرستان به دلیل داشتن بزرگ‌ترین جامعه عشایری استان و حضور پررنگ زنان هنرمند در رشته چوقابافی، شایستگی این عنوان را داشت.



حسن پور با اشاره به قابلیت‌های شهرستان الیگودرز گفت:به‌زودی با نصب المان‌ها و مجسمه‌های مرتبط با این هنر از ورودی شهر تا میادین اصلی، چهره ی الیگودرز با هویت جدیدش آراسته خواهد شد.