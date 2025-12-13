پخش زنده
معاون اول رییسجمهور با اشاره به ضرورت ایجاد تحول آموزشی از مدارس، گفت: تاکنون در زمینه کشف استعداد، تربیت و میدان دادن به نوجوانان موفقیت قابل قبولی حاصل نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رییسجمهور در دیدار با جمعی از اساتید و مدیران دانشگاه فرهنگیان با تبریک روز دانشجو، بیان کرد: آذر، ماه دانشگاه است. ۱۶ آذر نقطه عطف برجستهای در تحولات کشور و وقایع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
وی با تقدیر و تشکر از تلاشهای اساتید و دانشگاهیان در چهار دهه گذشته، افزود: با هر شاخص و معیاری که اقدامات اساتید و دانشگاهیان را ارزیابی کنیم، نقش مؤثر آنها در در رشد کشور در زمینه علم و فناوری مشخص است مخصوصاً اگر به امکانات سالهای اولیه انقلاب در حوزه آموزش عالی توجه کنیم، این نقش سازنده بیشتر نمایان میشود.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به خاطر همین زحمات شبانهروزی دانشگاهیان بود که ما به نقطهای رسیدیم که از ۲۰ سال گذشته مدعی دستیابی به جایگاه اولیدر منطقه شدهایم. این جایگاه همچنان دستیافتنی است اگرچه در برخی شاخصها عقب هستیم ولی به یاری خداوند متعال و تلاش و همت جوانان نخبه کشور، آنها هم جبران میشود.
دکتر عارف با تاکید بر اینکه علم و فناوری پایه همه برنامههای کشور برای توسعه و پیشرفت است، گفت: در برنامههای توسعه کشور نمیتوانید بخشی را پیدا کنید که مبتنی بر علم و دانش نباشد.
وی در ادامه بیان کرد: در برنامههای توسعه نیروی انسانی عامل مهمی است و مزیت کشور ما هم نیروی انسانی است که اساتید نقش مهمی در تربیت این نیروها دارند. البته اساتید دانشگاه فرهنگیان کار بزرگتری هم دارند که آن تربیت کسانی است که میخواهند نوجوانان و فرزندان ما را آموزش داده و تربیت کنند.
دکتر عارف با تاکید بر تلاش دولت برای حل مشکلات دانشگاه فرهنگیان، خاطرنشان کرد: اهمیت تربیت معلمان در دانشگاه فرهنگیان به اندازهای زیاد است که مقام معظم رهبری هم از این دانشگاه بازدید داشتهاند. این مسأله بیانگر جایگاه مهم این دانشگاه در تربیت معلمانی است که دانش آموزان را برای ساخت آینده کشور آموزش میدهند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به جایگاه تمدنی ایران بعد از اسلام در زمینه علم و دانش، گفت: اگر میخواهیم در زمینه علم و دانش به جایگاهی برسیم که در شأن منزلت مردم و کشورمان باشد، باید اصلاح آموزشی را از مدرسه شروع کنیم. در این سالها زحمات زیادی کشیده شده، اما هنوز در زمینه کشف استعداد، تربیت و میدان دادن به نوجوانان موفقیت قابل قبولی حاصل نشده است. افتخار ما این است که به لحاظ مبانی اعتقادی هیچ کمبودی نداریم، اما باید به زبان و مقتضیات نوجوان و جوان توجه کنیم ولی، چون میخواهیم با نگاه کلاسیک و کلیشهای عمل کنیم، تاکنون در این زمینه خروجی قابل قبولی نداشتهایم.
وی با بیان اینکه در تربیت دانشآموزان مشکلاتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: البته بخشی از این مشکل به مدرسه ارتباط دارد و بخش دیگر مربوط به مسائل خانوادگی میشود ولی این مشکلات در مدرسه نمایان میشود. آیا توانستهایم دانشآموزی و نوجوانی که چندین سال ۶ سال در مدرسه حضور دارد را به بلوغ فرهنگی برسانیم؟ برخورد کلیشهای با دانشآموز و نوجوان منجر به افت عملکرد و ریزش نمرات میشود که البته این مسائل در دانشگاه هم وجود دارد. دانشجو با نشاط وارد دانشگاه میشود، اما در ادامه چقدر شرایط او متفاوت میشود؟
عارف با بیان اینکه از رسالت و وظیفه مهم تربیت نوجوانان غفلت کردهایم، افزود: یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم ایجاد تحول عمیق در بخشهای مختلف آموزشی است.
وی در ادامه بیان کرد: به دلیل برخی مشکلات از جمله تحریمهای ظالمانه، دولت و حکومت نتوانسته است وظیفه خود را در قبال معلم و اساتید به خوبی ایفا کند که ما بابت این مسئله از آنها عذرخواهی میکنیم. شأن و منزلت معلم و استاد ایجاب میکند که دولت و حکومت دغدغه معیشتی آنها را داشته باشد تا معلم و استاد صرفاً در تربیت نوجوان و جوان و توسعه علم و فناوری کشور متمرکز باشد نه اینکه بخشی از فکر و تمرکز آنها برای مسائل معیشتی باشد. راهبرد دولت بر حل این مسائل است و امیدواریم اقداماتی که شروع کردهایم در کوتاه مدت به نتایج قابل قبولی برسد.
عارف در پایان با اشاره به نگاه دولت به دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت دانشگاه را مسیر و محور حل مشکلات و ناترازیهای کشور میداند و معتقد است دانشگاه میتواند در این زمینه به دولت راهکار ارائه کند. دانشگاه همچنین میتواند برای حفظ و ارتقاء منزلت معلم و استاد راهکار ارائه کند تا آنها با آرامش به فکر تربیت نیروهای انسانی و توسعه علم و فناوری در کشور باشند.