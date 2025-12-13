آمار استخراج شده از عملکرد هشت‌ماهه مناطق آزاد کشور حکایت از رشد معنادار شاخص‌های اقتصادی دارد؛ رشدی که با افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تولید و صادرات، نویدبخش نقش‌آفرینی پررنگ‌تر این مناطق در اقتصاد ملی است.

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، عملکرد شاخص‌های اقتصادی ۸ ماه نخست امسال مناطق آزاد و مقایسه آن با آمار سال گذشته نشان می‌دهد که موتور اقتصادی مناطق آزاد گرم شده و حرکت پرشتابی را آغاز کرده است. بر این اساس، سرمایه گذاری داخلی جذب شده در این بازه زمانی با عبور از مرز ۴ هزار و ۴۱ میلیارد ریال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد و موفقیت ۷۸ درصدی برنامه پیش رو را به ثبت رسانده است. این در حالی است که در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۳، سرمایه گذاری داخلی جذب شده در مناطق آزاد، ۳ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال بود.

همچنین در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۳، سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته، حدود ۹۷۴ میلیارد ریال ثبت شده که امسال با رشدی ۱۸ درصدی از یک هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال فراتر رفت. اعدادی که نشان می‌دهد نسبت تحقق عملکرد به هدف در مناطق آزاد در این حوزه به ۷۱ درصد رسیده است.

از سوی دیگر، سرمایه گذاری خارجی جذب شده در این مدت، ۴۶۱ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد از آنجا نشات می‌گیرد که در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۳ فقط ۵۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شده بود.

عملکرد قابل توجه مناطق آزاد در سال ۱۴۰۴ سبب شد تا نسبت تحقق عملکرد به هدف در سال ۱۴۰۴ در این زمینه به ۲۲۷ درصد برسد.

تحقق سرمایه گذاری خارجی نیز روندی صعودی و رشد ۲۶۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سبب شد تا تحقق اهداف در این حوزه به ۲۴۲ درصد برسد. هدفی که قرار بود ۱۵۱ میلیون دلار باشد، اما با تلاش شبانه روزی مدیران مناطق آزاد به ۳۷۲ میلیون دلار رسید.

آمار‌های استخراج شده ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۴ در زمینه صادرات و واردات در مناطق آزاد نیز قابل تامل است. در حالی که در ۸ ماه نخست سال گذشته، ۸۳۶ میلیون دلار صادرات از این مبادی انجام شده، امسال این رقم با رشد ۱۹ درصدی به ۹۹۴ میلیون دلار رسیده است که تحقق ۶۵ درصدی برنامه‌ها را نشان می‌دهد. علاوه بر این مناطق آزاد با میزبانی از واردات هزار و ۴۳۹ میلیون دلاری نقشی مهم در تامین نیاز‌های داخلی و ضروری کشور در شرایط تحریم ایفا کرده‌اند.

نکته مهم آمار اقتصادی مناطق آزاد در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۴ این است که عملا مناطق آزاد دیگر صرفا محل صادرات و واردات نیستند و به آوردگاهی برای ارتقای تولید کشور نیز بدل شده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد که در ۸ ماه نخست سال گذشته، ارزش تولیدات در مناطق آزاد، ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال بوده، اما امسال با جهشی ۳۱ درصدی، تولیدات مجموعه‌ها در مناطق آزاد سراسر کشور به ۳ هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال رسیده است و قریب به ۹۰ درصد اهداف ترسیم شده در عرصه تولیدات محقق شده است.

آمار و ارقام منتشر شده، این امید را زنده می‌کند که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند افق روشنی برای اقتصاد ایران فراهم کند و اگر موانع پیش روی این مناطق برطرف شود، آورده‌های بسیار بیشتری برای اقتصاد ایران خواهند داشت و می‌توانند کشور را از پیچ پرخطر تحریم‌ها نیز به سلامت عبور دهند. امری که نیازمند هم افزایی بین بخشی و مساعدت سایر دستگاه‌ها است.