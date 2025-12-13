مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از ساخت بیش از ۷ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و اعلام کرد: هیچ پروژه راه و مسکنی در مازندران راکد نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جابر حسن‌زاده در همایش جوانی جمعیت به همراه آئین واگذاری زمین در راستای ماده سه و چهار با رویکرد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در تالار مرکزی ساری برگزار شد با اشاره به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و روند اختصاص زمین به خانوارهای مشمول، گفت: مطابق این ماده قانونی، دولت مکلف به تأمین و واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط است و از زمان آغاز ثبت‌نام متقاضیان تا امروز، آمارها نشان می‌دهد که این قانون و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در آن، تأثیرگذاری قابل توجهی داشته است.

وی با تشریح آمار ثبت‌نام خانوارها افزود: در سال ۱۴۰۲، هم‌زمان با شروع ثبت‌نام در قالب قانون جوانی جمعیت، حدود دو هزار خانوار در استان مازندران مشمول این طرح بودند؛ خانوارهایی که دارای سه فرزند و بیشتر یا چهار فرزند زیر ۲۰ سال بودند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ادامه داد: تا مهرماه ۱۴۰۴، تعداد خانوارهای ثبت‌نام‌شده در استان به ۵ هزار و ۴۰۰ خانوار رسیده که این رشد قابل توجه، نشان‌دهنده استقبال مردم و اثربخشی مشوق‌های قانونی است.



این مسئول با اشاره به آیین امروز واگذاری زمین به بیش از ۷۰۰ خانوار تصریح کرد: هم‌زمان با این مراسم، تعداد خانوارهایی که وارد مرحله تخصیص زمین شده‌اند به حدود ۶۰۰ خانوار رسیده است و این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جوانی جمعیت، توانسته انگیزه ایجاد کند و خانواده‌ها را به ثبت‌نام و پیگیری جدی سوق دهد.

حسن‌زاده با بیان اینکه شرایط جمعیتی مازندران با بسیاری از استان‌های دیگر متفاوت است، خاطرنشان کرد: استان مازندران با نرخ رشد جمعیت زیر یک درصد، در میان استان‌های انتهایی جدول قرار دارد و این وضعیت یک هشدار جدی محسوب می‌شود، چنین شرایطی نیازمند یک شوک جمعیتی و تصمیم‌های متفاوت و هدفمند است و نمی‌توان با نسخه‌ای واحد برای همه استان‌ها، انتظار نتیجه مطلوب داشت.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح و بومی‌سازی سیاست‌های جمعیتی در استان گفت: درخواستم از مجمع نمایندگان استان مازندران این است که استان را به مثابه سایر استان‌ها نبینند. اگر امروز می‌بینیم که قانون جوانی جمعیت در خانواده‌های دارای سه یا چهار فرزند اثرگذار بوده، برای مازندران این کافی نیست، به نظر من، برای استان‌هایی با نرخ رشد بحرانی، باید مشوق‌ها از فرزند اول آغاز شود تا بتوان نرخ رشد جمعیت را به‌صورت تصاعدی افزایش داد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ادامه داد: بر اساس داده‌های ثبت‌نام، درخواست‌های مردمی و بررسی نرخ باروری در استان، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که اصلاح برخی بندهای قانون جوانی جمعیت، به‌ویژه در استان مازندران، می‌تواند کمک شایانی به افزایش نرخ باروری داشته باشد و از این‌رو از نمایندگان استان درخواست داریم که این موضوع در قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه ویژه قرار گیرد.

این مسئول با تشریح آخرین وضعیت تخصیص زمین در استان گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۰۰ خانوار در مازندران تأیید نهایی شده‌اند و بیش از ۶ هزار خانوار مدارک خود را در سامانه بارگذاری کرده و واجد شرایط اولیه دریافت زمین هستند و برنامه‌ریزی ما بر این اساس است که تمام جامعه هدفی که در استان ثبت‌نام کرده‌اند، وارد فرآیند تخصیص زمین شوند.

حسن‌زاده افزود: تمام تلاش و برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال جاری، اراضی مربوط به خانوارهای تأییدشده تخصیص یابد و برای سایر متقاضیان نیز در سال آینده برنامه‌ریزی لازم انجام شود تا هیچ خانواده واجد شرایطی از این طرح محروم نماند.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مجموعه متبوعش در حوزه راه و مسکن اشاره کرد و گفت: امروز در استان مازندران هیچ پروژه‌ای در حوزه راه یا مسکن راکد نیست و در حال حاضر بیش از هفت هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان در دست ساخت قرار دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در حوزه راه توسط اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران در حال اجراست و تمامی این پروژه‌ها با قدرت و بدون توقف در حال پیشرفت هستند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه زن در تاریخ اسلام و نقش‌آفرینی حضرت فاطمه زهرا(س) در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، اظهار کرد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها تنها یک الگوی معنوی نیستند، بلکه در زمان خود مدیری توانمند در عرصه اقتصاد بودند.



ام‌البنین محمدی با اشاره به قانون جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: این قانون دارای بیش از ۷۴ ماده و نیازمند همکاری بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی است و تحقق اهداف آن بدون هم‌افزایی و عزم جدی مدیران امکان‌پذیر نیست.

محمدی تأکید کرد: مردم ایران مردمی بی‌نظیر هستند؛ هر زمان که انقلاب و نظام به حضور و همراهی آن‌ها نیاز داشته، بی‌دریغ پای کار آمده‌اند و وظیفه ماست که بهترین‌ها را برای این مردم رقم بزنیم، همان‌گونه که برای همسر و فرزندان خود تلاش می‌کنیم تا رفاه، امنیت و آینده‌ای روشن داشته باشند.

محمدی با اشاره به آثار اجرای قانون جوانی جمعیت در استان گفت: امروز حال خانواده‌هایی که حدود سه سال چشم‌انتظار تحقق این وعده‌ها بودند، بهتر شده است.



در این همایش از خانواده‌های بیش از ۵ فرزند و جوان‌ترین مادر مازندرانی با ۵ فرزند تقدیر شد و سند زمین‌های خانواده‌های ثبت‌نام شده در طرح جوانی جمعیت نیز اهدا شد.