تشدید نظارت بر کیفیت محصولات میادین میوه و ترهبار
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهر تهران با اشاره به تمهیدات شهرداری برای شب یلدا، گفت: نظارت بر کیفیت محصولات میادین میوه و ترهبار تشدید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مهدی بختیاری زاده افزود: یکی از نقاط عطف خدمت رسانی در سازمان میادین ایام شب یلداست که هرسال به عنوان کار ویژه به آن نگاه میکنیم تا خدمت گذار مناسبی برای همشهریان باشیم؛ برای یلدای امسال سعی کردیم تمهیداتی را بیندیشیم. انشاءالله با این اقدام سفره یلدای مردم خوش رنگتر شود.
وی با اشاره به تمهیدات شب یلدا عنوان کرد: بازارها از نظر بصری پذیرای شهروندان خواهند بود و برای تأمین محصولات شب یلدا و فراهم کردن امکانات و بسترهای عرضه اقدامات لازم را انجام دادیم. در زمینه تامین محصول و محصولات پرمصرف یلدایی مثل هندوانه، انار، خرمالو، ازگیل، آجیلها و همچنین گوشت، مرغ و برنج به بهترین شکل تامین شده است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهر تهران با اشاره به مساله نظارت بر ارائه خدمات عنوان کرد: از ده روز قبل در تمامی مراکزمان یک ناظر را به عنوان ناظر مستقر در میادین قرار دادیم. همچنین ۱۴ تیم نظارتی غیرمحسوس در نظر گرفته شده است که از ۱۰ روز قبل به صورت سرزده به میادین سر میزنند و تا شب یلدا ادامه دارد. تشدید نظارتها از ۱۰ روز قبل آغاز شده و سعی داریم بر کیفیت رسیدگی کنیم.
وی با بیان اینکه اگر با موردی مواجه شویم با آن برخورد میکنیم تا کیفیت مطلوب را حفظ کنیم، عنوان کرد:تعداد پیامهای شکایات کاهش پیدا کرده است. کیفیت امری مستمر است و ناظرهای مستقر باید رسیدگی کنند. ما به این بسنده نمیکنیم و برای اینکه بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم نظارت را تشدید میکنیم. دستورالعملهایی برای ساعات پایانی بازارها داریم و به جد تاکید داریم که در ساعات پایانی محصول با کاهش قیمت مواجه شود و اگر کیفیت پایین باشد قیمت هم باید پایین بیاید. دقیقا دستورالعمل نوشته شده که نرخ نامه به چه صورت باشد؛ سامانه نظارت مردمی در هر سازمان به صورت QR COD وجود دارد و هر کسی میتواند تخلف را ثبت کند تا به آن رسیدگی شود.
بختیاری زاده با اشاره به سلامت محصولات میادین میوه و ترهبار خاطرنشان کرد: همواره مساله نمونهبرداری از محصولات وجود دارد. نمونهها بررسی میشود و گزارش آزمایشات به ما داده میشود؛ این گزارشات را بررسی میکنیم و آنهایی که از نظر سلامت تایید لازم را نمیگیرند وارد فهرست سیاه میشوند. باتوجه به تأکید شورای شهر تهران با کمک آزمایشات ذی صلاح کشور تعداد این آزمایشگاه را افزایش خواهیم داد. ما هر شش ماه یک بار ۲۵۰۰ آزمایش انجام میدهیم و در نظر داریم تعداد آزمایشات را نیز افزایش دهیم.
وی همچنین افزود: سلامت مردم خط قرمز ماست؛ ما حتی بافتهای پروتئین را آزمایش می کنیم و اجازه نخواهیم داد سلامت محصولات به خطر بیفتد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره صحبتهای شهردار تهران مبنی بر اینکه شهرداری میتواند معیشت مردم را تأمین کند، گفت: در اصل ما از یک مسیر رفتهای صحبت میکنیم؛ اینکه میگوییم اقلام مصرفی مردم را تأمین میکنیم چیز عجیبی نیست؛ چرا که این مسیر را قبلا رفتهایم.
وی ادامه داد: ما از نظر قیمت محصولات با میانگین شهر تهران اختلاف قیمت داریم و این مسیر را تجربه کردهایم. ما بستر عرضه و ظرفیتهای خوبی در این زمینه داشته و نیاز به هماهنگی در ارائه مجوزها را داریم. پیگیری لازم را انجام دادیم و بامعاون و وزیر کشاورزی جلساتی داشتیم تا در این مسیر گام برداریم و امیدواریم دولت در این راستا همراهی کند.
بختیاری زاده با اشاره نوسانات قیمت در بازار میادین تره بار تصریح کرد: قطعا اجازه سودجویی داده نمیشود و با وجود التهابات بازار، نوسانات قیمتی در میادین وجود ندارد؛ چرا که از سودجویی غیرمتعارف جلوگیری کردهایم. با این حال تأثیر و عوامل بیرون، برقیمتها موثر هستند و سعی کردهایم که در تأمین اقلام اساسی در شرایط خوبی قرار داشته باشیم و غرفهها مملو از اقلام خواهد بود و امیدواریم نوسانی در قیمتها رخ ندهد.
وی درباره توصیه سخنگوی دولت درباره استفاده استانها از میادین میوه و ترهبار هر استان گفت: در همین راستا اعلام آمادگی کردیم که تجربیات استان را به تمام استانها انتقال میدهیم و حتی ضوابط را در اختیار آنها قرار خواهیم داد. این ارتباط با چند استان وجود دارد و طی همین چند روز یک تیم از سازمان در جلسهای حاضر خواهد شد تا تجربیات منتقل شود.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران اضافه کرد: مساله اصلی مدل نظارت دقیق و عرضهای است که در میادین وجود دارد و این مدل به پختگی رسیده است. تامین بدون واسطه و همکاری بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی از دیگر عوامل اختلاف قیمت است و در زمان جنگ این تعامل در اوج خود قرار داشت. در روزهایی که ۸۰ درصد از اصناف تعطیل بودند، در سازمان میادین میوه و ترهبار غرفههای سازمان میادین سرپا بود و محصول عرضه میکرد و کمبودی در ارائه محصولات نداشتیم و انشاءالله از روزهای قبل آمادهتر خواهیم بود.
وی همچنین تأکید کرد: نه باغ، نه دامداری و نه مرغداری داریم؛ صرفا باتولیدکنندگان تعامل داریم. تعامل سازمان با تولید کنندگان است و در حال حاضر هم به سمت شکل گیری زنجیره تأمین باثبات رفتهایم. از این به بعد هم میخواهیم در زمینه مشارکت در تولید ورود کنیم تا کالا با قیمت مناسبتر از این عرضه شود.
بختیاری زاده با اشاره به احتمال افزایش ساعت کاری میادین گفت: هر ساله ساعت کاری در روزهای منتهی به یلدا افزایش پیدا میکند و امسال هم این اتفاق رقم خواهد خورد. این مساله را بررسی میکنیم که تا روزی این کار را انجام دهیم؛ چرا که باید میزان استقبال را بسنجیم. با این حال احتمالا بین یک تا دو ساعت زمان فعالیت بازارها را افزایش دهیم.
وی درباره قیمت محصولات شب یلدا عنوان کرد: قیمت برخی از محصولات هنوز مشخص نشده؛ اما آخرین قیمت آجیل در سه نرخ تعیین شده است. آجیل شور هر کیلوگرم ۸۲۰ هزار تومان، آجیل شیرین با باسلوق هر کیلو ۶۶۶ هزار تومان و آجیل شیرین بدون باسلوق هر کیلوگرم ۷۵۲ هزار تومان قیمت گذاری شده است. ما برکیفیت آجیل نیز نظارت ویژهای در این ایام داریم.
بختیاری زاده با اشاره به وضعیت گوشتهای منجمد گفت: نزدیک به دو ماه است که مجددا گوشت منجمد ران، دست، گردن و ماهیچه گوسفندی را عرضه میکنیم؛ این محصولات از دو مبدا استرالیا و یک مبدا مغلوستان میآیند که بالاترین کیفیت را دارند. تا شب عید بدون وقفه عرضه میکنیم و از نظر سلامت محصول هم کیفیت بالایی دارند.
وی اضافه کرد: در سامانه شهرزاد مرغ و گوشت عرضه میشود؛ با صحبتی که با سامانه شهرزاد داشتیم سعی داریم این عرضه گسترده شود تا مردم راحتتر این کار را انجام دهند. در سازمان میادین علاوه بر گوشت منجمد، گوشت گرم تولید داخل هم در حال عرضه است که اختلاف قیمتش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان با شهر اختلاف وجود دارد.
بختیاری در پاسخ به سوالی درباره ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه محلی خاطرنشان کرد: کالایی که امروز عرضه میشود مشمول همه تولیدکنندگان است. حتی مکاتبات متعددی با ادارات جهاد کشاورزی استانهای مختلف داشتیم تا تولید کنندگان را معرفی کنند و بیایند و عرضههای مستقیم داشته باشند. سالانه بسیاری از کشاورزان هم میآیند و شاهد عرضه مستقیم آنها هستیم.