پخش زنده
امروز: -
دادستان جهرم دستور توقف و جمعآوری لولههای انتقال غیرمجاز آب آشامیدنی را به باغهای یکی از روستاهای این شهرستان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم گفت: گزارشهای مردمی به دست دادستانی این شهرستان رسیده است مبنی بر اینکه در یکی از روستاهای بخش مرکزی، تعداد زیادی از اهالی آن روستا به صورت گستردهای در حیاط منزلشان چاه غیرمجاز حفر کرده اند و آب آشامیدنی را به باغ های خود منتقل می کنند.
بهنام امیری افزود: بررسیها نشان داد که برخی افراد سودجو با حفاری غیرمجاز و ایجاد انشعابات پنهانی، اقدام به برداشت آب شهری و انتقال آن به باغها کردهاند.
او ادامه داد: این اقدام علاوه بر تضییع حقوق عمومی و ایجاد اخلال در شبکه آبرسانی، میتواند سلامت آب روستا را در معرض خطر قرار دهد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع حیاتی آب بیان کرد: یک نفر از عوامل اصلی این تخلف بازداشت و مطابق مقررات قانونی تحت تعقیب قرار گرفته است.
امیری اضافه کرد: همچنین دستور قضایی برای پر کردن همه چاههای غیرمجاز و جمعآوری کامل لولههای انتقال آب غیرمجاز و تشکیل پرونده برای متهمین مربوطه صادر و به دستگاههای اجرایی متولی ابلاغ شد.