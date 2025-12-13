دبیر کل حزب الله لبنان، در سخنانی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) گفت: «اگر جنگی رخ بدهد اهداف دشمن هرگز محقق نخواهد شد و این برای ما بسیار روشن است. آمریکا باید بداند از خودمان دفاع خواهیم کرد حتی اگر آسمان بر زمین بیفتد و چیزی به نام خلع سلاح برای تحقق اهداف اسرائیل هرگز محقق نخواهد شد حتی اگر همه دنیا علیه لبنان وارد جنگ شوند.»

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، امروز در سخنانی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) در نشست فاطمی واحد کار زنان حزب الله که در مجتمع سید الشهداء در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد، گفت: بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها الگویی برای زنان جهان و نمونه‌ای از اجرای اسلام ناب محمدی است.

بر پایبندی خود به مقاومت و حزب الله و شهید سید حسن نصرالله تاکید کنیم

شبکه تلویزیونی المیادین در خبر فوری گزارش داد شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، در سخنانی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) در نشست فاطمی واحد کار زنان حزب الله، گفت: ما امروز گردهم آمده‌ایم تا بار دیگر بر عهد و پایبندی خود به مقاومت، حزب الله و سید و سرور شهدای امت سید حسن نصرالله بنیانگذار و بانی این مسیر و کسی که همه جنبه‌های مختلف آن را بر اساس اصول اصیل اسلامی روشن کرد، تاکید کنیم.

من به بانوان مقاومت لبنان افتخار می‌کنم

شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، گفت: من به بانوان مقاومت شامل دختران، مادران، همسران، مادربزرگ‌ها و همه زنانی که در جامعه ما زندگی می‌کنند افتخار می‌کنم. زن باید در همه عرصه‌ها به خصوص در زمینه تربیت خانواده و حمایت از مقاومت پیشتاز و سرآمد باشد. شما (زنان) در ساختن آینده میهن مان لبنان و نسل‌های در حال ظهور سهیم و شریک هستید.

ادامه تعرض‌های دشمن برای لبنان خطرناک است

شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، گفت: دولت لبنان مسئول تثبیت حاکمیت و استقلال لبنان است و مقاومت به همه وظایفش در خصوص اجرای توافق آتش بس و کمک به دولت لبنان عمل کرده است. هرگونه بحث و مجادله‌ای که ما را به قبل از توافق آتش بس بازگرداند هیچ ارزشی ندارد. ما هر اقدامی را که اسرائیل از زمان پس از آتش بس انجام می‌دهد ادامه تجاوز می‌دانیم و این تعرض نه تنها برای ما بلکه برای همه لبنان خطرناک است. دستاورد‌های مقاومت با آنچه که آزاد کرده است سنجیده می‌شود، اما بازدارندگی در مقابل دشمن همان چیزی است که حزب الله انجام داده و یک اقدام استثنایی است. بازدارندگی در مقابل دشمن متجاوز وظیفه دولت و ارتش است و وظیفه مقاومت، حمایت و پشتیبانی است.

خلع سلاح مقاومت یک طرح اسرائیلی/ آمریکایی است

شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، گفت: مقاومت با یک راهبرد دفاعی برای استفاده از نیرو و توان لبنان و مقاومت موافق است اما (مقاومت) برای هیچ چارچوبی برای تسلیم شدن در برابر آمریکا و اسرائیل آمادگی ندارد. مشکل دولت انحصار سلاح برای پیشرفت نیست و انحصار سلاح با ساز و کار مطرح شده یک مطالبه آمریکایی/ اسرائیلی است. انحصار سلاح با این منطقه به مثابه نابودی قدرت و توان لبنان است. مشکل دولت لبنان در واقع در تحریم های تحمیلی علیه آن و فساد شدید در آن است. با تسلیم شدن، دیگر لبنانی باقی نخواهد ماند. این سوریه در مقابل چشمان مان است (ببینید و عبرت بگیرید). تسلیم شدن باعث نابودی لبنان می شود. طرح دشمن اسرائیلی پس از به شهادت رساندن سید حسن نصرالله و فرماندهان شهید، نابودی حزب الله و مقاومت بود. ما در نبرد «اولی الباس» توانستیم هدف دشمن صهیونیستی را مبنی بر نابودی حزب الله و ریشه کردن کردن مقاومت ناکام بگذاریم.

خلع سلاح مقاومت هرگز محقق نخواهد شد

شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، گفت: اگر جنگی رخ بدهد اهداف دشمن هرگز محقق نخواهد شد و این برای ما بسیار روشن است. آمریکا باید بداند از خودمان دفاع خواهیم کرد حتی اگر آسمان بر زمین بیفتد و چیزی به نام خلع سلاح برای تحقق اهداف اسرائیل هرگز محقق نخواهد شد حتی اگر همه دنیا علیه لبنان وارد جنگ شوند. مقاومت چهار دستاورد بزرگ کسب کرد. سرزمینش (اشغال شده توسط صهیونیست ها) را آزاد کرد، در برابر چالش‌ها مقاومت و ایستادگی کرد، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ در مقابل دشمن بازدارندگی ایجاد کرد و با مقاومت اسطوره‌ای مبارزان و نیرو‌های مقاومت، تهاجم به لبنان را متوقف کرد. با وجود اسرائیل، هیچ جایی برای مسلمانان و مسیحیان در لبنان وجود ندارد. باراک (نماینده ویژه آمریکا در امور لبنان) خواستار الحاق لبنان به سوریه است؛ بنابراین اقلیت‌ها در این دریای گسترده در سوریه گم (نابود) می‌شوند یا مجبور به مهاجرت می‌شوند. بیدار شوید و مراقب باشید این طرح بسیار خطرناکی است و ممکن است لبنانی باقی نماند. دولت باید امتیاز دهی‌ها را متوقف کند. یک منطق روشن آمریکایی وجود دارد که می‌گوید مذاکرات مسیر مستقلی است و تجاوز علیه لبنان ادامه دارد. توافق آتش بس را اجرا کنید و سپس درباره راهبرد دفاعی بحث و تبادل نظر کنید و از ما نخواهید از خودمان دفاع نکنیم.