به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه، با استقبال سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان و جواد سلطانی کاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، از طریق فرودگاه بندر ماهشهر وارد استان شدند.

این سفر با محوریت بررسی میدانی روند تخلیه، بارگیری و توزیع کالا‌های اساسی نهاده‌های کشاورزی از طریق بندر امام خمینی (ره) انجام شده و هدف آن ارزیابی آخرین وضعیت تامین نهاده ها، تسریع در فرایند توزیع و رفع موانع احتمالی در زنجیره تامین بخش کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی در این سفر یک‌روزه، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بندر، در جریان نحوه ورود، انبار و توزیع کالا‌های اساسی و نهاده‌های اساسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم برای بهبود روند تامین و پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اتخاذ می‌شود.