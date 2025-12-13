به دلیل واکسیناسیون به موقع، سویه جدید بیماری تب برفکی در خراسان رضوی به نحو مطلوبی کنترل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سلامت دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت بیماری تب برفکی در سطح استان، گفت: با وجود شناسایی سه کانون آلوده، به دلیل پوشش واکسیناسیون به موقع، فقط یک راس گوساله در ۲۰ روز گذشته تلف شده و ویروس جدید علائم تهاجمی و خسارت اقتصادی چندانی به همراه نداشته است.

دکتر محمدرضا بهروزیان افزود: با اقدامات به موقع توانستیم سویه جدید بیماری تب برفکی را کهدو۲ ماه پس از شیوع کشوری در استان مشاهده شد، به خوبی مدیریت کنیم.

وی افزود: هم اینک سه کانون مبتلا به این سویه در استان شامل دو دامداری در مشهد و یک واحد در فریمان شناسایی شده که در مجموع ۵۰ راس دام سنگین مبتلا دارند، با این وجود فقط یک راس گوساله تلف شده که از ابتدای شناسایی این سویه در استان ثبت شده است.

بهروزیان تاکید کرد: علت اصلی مهار سریع این بیماری، پوشش ایمنی مناسب دام‌های استان به واسطه واکسیناسیون به موقع بوده است.

این مسئول اضافه کرد: نکته مهم این است که با وجود گذشت حدود ۲۰ روز از شناسایی کانون سوم، هیچ مورد شناسایی جدیدی در استان گزارش نشده که این امر نشان‌دهنده کنترل بیماری در سطح مطلوب است.

معاون سلامت دامپزشکی خراسان رضوی در خصوص ویژگی‌های این سویه اظهار کرد: ویروس جدید تهاجمی نیست و علائم مشاهده شده در دام‌های مبتلا، سبک گزارش شده و خسارت فراوانی به دامداران وارد نکرده است.

تب برفکی یک بیماری واگیردار دام‌های زوج سم است که مهمترین تهدید آن خسارت اقتصادی است؛ ضمن آنکه قابل انتقال به انسان نیست.