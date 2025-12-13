دیدار مدیران شبکه دنا با مادران و همسران شهدای هم استانی رسانه ملی
به مناسبت سالروز وفات حضرتام البنین (س) و ولادت حضرت زهرا (س) مدیرکل و جمعی از کارکنان شبکه دنا به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در فاصله سالروز وفات حضرتام البنین (س) روز تکریم مادران و همسران شهدا تا سالروز ولادت حضرت زهرا (س) روز زن و مادر، مدیرکل و جمعی از کارکنان شبکه دنا با حضور در منزل شهدای خانواده کارکنان شبکه دنا، به مقام شامخ شهدا ادای احترام و از مادران، همسران و خانواده فداکار و صبور شهیدان تجلیل کردند.
مدیرکل صداو سیمای استان در این دیدارها عزت و استحکام نظام مقدس اسلامی و قدرت ملت ایران را مدیون خون پاک شهیدان و ایثار و صبر خانواده شهدا دانست و گفت: معتقدیم در مقایسه با کشورهایی که استقلال و عزتی ندارند، همین راه شهدا تضمین کننده اقتدار ایران عزیز است.
سید شهریار گنجی افزود: اگرچه با این سرکشیها و دیدارها، به خانواده معظم شهدا ادای دین و احترام میکنیم ولی بر این باوریم که خودمان به تاثیر روحانی و انرژی معنوی این دیدارها نیاز مندیم.
قرار است از ۱۲ شهید مرتبط با صدا و سیمای استان سرکشی و تجلیل شود.
گفتنی است در این دیدارها، لوح یادبود و نگینی از سنگ متبرک حرم امام حسین (ع) به همسران و مادران شهدا اهدا میشود.
تاکنون از خانواده شهیدان خداعفو عبدیان، شجاع منصوری و اردوان باقری تجلیل و ادای احترام شد.