به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان با رصد‌های اطلاعاتی با اطلاع از نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک کارخانه متروکه در حاشیه شهر کاشان، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: در پی اقدام عملیاتی مأموران، پس از هماهنگی با مراجع قضائی و همکاری عوامل شرکت توزیع برق شهرستان در بازدید و بازرسی از محل، این تعداد دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی ادامه داد: در این عملیات یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ کاکاوند تأکید کرد: برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرمجاز و قاچاق تجهیزات استخراج ارز دیجیتال به‌طور مداوم در دستور کار پلیس است.