پخش زنده
امروز: -
کمیته داوران فدراسیون فوتبال، تیم داوری دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس تهران و آلومینیوم اراک را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این دیدار از ساعت ۱۶:۱۵ روز یکشنبه ۲۳ آذرماه در چارچوب هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران و در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار میشود.
بر اساس اعلام کمیته داوران، حسن اکرمی بهعنوان داور وسط این مسابقه قضاوت خواهد کرد و هادی طوسی و رحیم حاجیپور بهعنوان کمکداوران او را همراهی میکنند. همچنین میثم عباسپور بهعنوان داور چهارم در این دیدار حضور خواهد داشت.
در این مسابقه، مهناز ذکایی و ایمان کهیش بهعنوان داوران کمکداور ویدیویی (VAR) انتخاب شدهاند و محمدرضا ابوالفضلی نیز ناظر داوری این دیدار خواهد بود.