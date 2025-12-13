به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان پس از اطلاع از تخلف سه واحد صنفی، بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ جواد افشاری افزود: مأموران انتظامی پس از بررسی‌های لازم و با هماهنگی مرجع قضائی، این واحد‌های صنفی را با تخلف رعایت نکردن قوانین و مقررات و فعالیت‌های غیرمجاز مهر وموم و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کردند.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی، از متصدیان صنوف خواست به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توجه کنند داشته باشند و از شهروندان هم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی یا مجرمانه در اماکن عمومی و واحد‌های صنفی، مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.