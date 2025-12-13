پخش زنده
امروز: -
داوران بازیهای روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اقدام به معرفی داوران ۷ دیدار از هفته چهاردهم در فصل جاری لیگ برتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴ کرد که به شرح زیر است:
یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
* تراکتور - پیکان
داور: حسین زمانی کمکها: عباس پورحیدری، امیر غفوری، مصطفی بینش ناظر: حسین خانبان داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: بهاره سیفی
* پرسپولیس - آلومینیوم
داور: حسن اکرمی کمکها: هادی طوسی، رحیم حاجی پور و میثم عباسپور ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: ایمان کهیش
دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴
* ملوان - فجرسپاسی
داور: امیر عرب براقی کمکها: علیرضا مرادی، میلاد لطفی و مهرداد خسروی ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: شهاب محمدی کمک: دانیال باشنده
*خیبر خرم آباد - استقلال تهران
داور: احمد محمدی کمکها: فرهاد مروجی، وحید سیفی و رسول اولیایی ناظر: حیدر شکور داور VAR: بیژن حیدری کمک: محمدعلی صلاحی
*چادرملو اردکان - استقلال خوزستان
داور: میثم حیدری کمکها: بهمن عبداللهی، سعید محمدی و هادی علی نیافر ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: حسین امیدی کمک: احسان اکبری
* گل گهر سیرجان - مس رفسنجان
داور: ایمان کهیش کمکها: محمد عطایی، مهران مصطفوی و کیوان علیمحمدی ناظر: رسول فروغی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: غلامرضا ادیبی
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
داور: سیدوحید کاظمی کمکها: علی احمدی، حمیدرضا افشون و مهدی جبرئیلی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: امیرمحمد داودزاده