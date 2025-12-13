پوشاک ایرانی در آستانه احیا؛ از هنر مادران تا برندهای ملی
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت:مسئولان فرهنگی و آموزشی کشور در همایش ملی «مسیر خیاطی از خانه تا برند» بر ضرورت احیای هویت ایرانی در صنعت پوشاک و نقش زنان در تداوم هنرهای بومی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مریم جلالی در همایش ملی «مسیر خیاطی از خانه تا برند» با اشاره به جایگاه تاریخی زنان ایرانی در تولید و خلاقیت گفت: زنان ایرانی در طول تاریخ سازندگان اصلی خانه و فرهنگ بودهاند و همین روحیه تولیدگری، هنر ایرانی را زنده نگه داشته است.
او با بیان اینکه پوشاک ایرانی همواره با رنگها و نمادهای خاص شناخته شده است، افزود: فیروزهای، سبز ایرانی و نقوش اصیل، زبان مشترک فرهنگ ما هستند و جهان ایران را با همین نشانهها میشناسد. این میراث باید برای نسل آینده بازآفرینی شود.
معاون وزارت میراث فرهنگی از طراحان جوان خواست تا با الهام از هنرهای سنتی، لباسهایی خلق کنند که نسل امروز بتواند با افتخار در محیطهای اجتماعی بپوشد.
او همچنین ظرفیتهای مناطق مختلف کشور مانند جیرفت را منبع الهام ارزشمندی برای طراحی پوشاک دانست.
غفوریان: مهارتآموزی؛ حلقه مفقوده صنعت پوشاک
فاطمه غفوریان، مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، با اشاره به اهمیت آموزشهای تخصصی در حوزه خیاطی گفت: خیاطی تنها یک مهارت فنی نیست؛ بخشی از فرآیند هویتسازی فرهنگی است. هر تمدنی به اندازهای که برای معماری ارزش قائل است، برای پوشاک نیز سرمایهگذاری میکند.
او با یادآوری نقش مادران ایرانی در انتقال هنر دوخت و خاطرات دوران کودکی خود افزود: امروز بسیاری از مادران فرصت دوخت لباسهای سنتی را ندارند و همین باعث شده ارتباط نسل جدید با هویت پوشاک ایرانی کمرنگ شود.
غفوریان با اشاره به عقبماندگی صنعت پوشاک کشور نسبت به فناوریهای روز تاکید کرد: ایران در گذشته در طراحی و دوخت پیشرو بود، اما امروز نیازمند بازسازی جدی است تا بتواند دوباره در رقابت جهانی حضور داشته باشد.
او خطاب به فعالان این حوزه گفت: این شما هستید که تصمیم میگیرید بر اساس هویت ایرانی و اسلامی مسیر نوآوری را انتخاب کنید یا در چرخه مصرفکنندگی باقی بمانید.
همایش «مسیر خیاطی از خانه تا برند» با هدف ارتقای مهارتهای تخصصی، توسعه ظرفیتهای حرفهای در حوزه طراحی و دوخت و معرفی توانمندیهای بومی اقوام ایرانی در قالب پنلهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و برنامههای فرهنگی در کتابخانه ملی ریاستجمهوری برگزار شد.