این طرح با حضور سردار حزنی معاون قرارگاه سازندگی سپاه و سردار زهرایی مسئول بسیج سازندگی کشور امروز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زیرسازی این طرح توسط راهداری و آسفالت آن را بسیج سازندگی انجام داده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی، دراین آیین گفت: این طرح با پیگیری‌های انجام‌شده و مساعدت سردار زهرایی، خارج از سهمیه استان و با حمایت ویژه قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران به مرحله اجرا رسید.

مهدی هنری افزود: بخش قابل توجهی از سهمیه استان در حوزه قیر به این پروژه اختصاص یافت و با همکاری و همراهی مجموعه سپاه انصارالرضا (ع) و بسیج سازندگی، عملیات تأمین قیر، پخش و اجرای آسفالت در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

وی گفت: این مسیر علاوه بر تسهیل تردد بین مزارع چندین روستا، مورد استفاده بیش از هزار خانوار قرار می‌گیرد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه عملیات زیرسازی این محور توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان انجام شده بود، ارزش ریالی بخش اجرایی انجام‌شده توسط بسیج سازندگی بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

هنری افزود: طی دو تا سه سال گذشته، بیش از ۲۱ طرح با بیش از دو میلیون متر مربع در استان به بهره‌برداری رسیده و نزدیک به ۷۰ طرح دیگر نیز شناسایی شده که مراحل مقدماتی اجرای آنها در حال پیگیری است.

وی گفت: طرح‌ها با رویکرد مردمی و بر اساس اولویت‌های اعلام‌شده از سوی مردم انتخاب می‌شوند و همین نگاه موجب افزایش اثربخشی و رضایتمندی عمومی شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به گستردگی راه‌های روستایی استان گفت: بیش از ۸ درصد راه‌های روستایی کشور در خراسان جنوبی قرار دارد که بیش از ۵۰ درصد آنها نیازمند بهسازی است. با توجه به محدود بودن سهمیه‌های تخصیصی به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود توجه و حمایت ویژه‌ای از این حوزه صورت گیرد.

مسئول بسیج سازندگی کشور هم در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های عمرانی و سازندگی، از همکاری و تعامل نمایندگان مجلس و مجموعه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: این طرح‌ها با هم‌افزایی و تعامل میان دستگاه‌ها به ثمر نشسته و این روحیه همکاری، رمز موفقیت در خدمت‌رسانی به مردم است.

سردار محمد زهرایی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده‌اند با فشار‌های مختلف، ملت ایران را متوقف کنند، اما به لطف الهی تاکنون ناکام مانده‌اند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.