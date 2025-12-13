نان کامل و سبوس‌دار، طلای سفره ایرانی است؛ این طلای ارزشمند، با نگهداری صحیح، به راحتی می‌تواند در خدمت سلامت خانواده باشد. با رعایت چند نکته ساده، هم از فواید شگفت‌انگیز نان کامل بهره‌مند می‌شویم و هم با پیشگیری از هدررفت و کپک‌زدگی، به اقتصاد خانواده و سلامت جامعه کمک می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زهرا باقری، کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به شانزدهمین پویش ملی تغذیه سالم با شعار «نان و سلامت» از ۱۵ تا ۳۰ آذر اظهار کرد: سال‌هاست نان کامل و سبوس‌دار، به دلیل فواید فراوان برای سلامت انسان مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف نان‌های تهیه‌شده از آرد سفید، نان کامل با حفظ لایه سبوس به منبعی ارزشمند از فیبر، املاح، ویتامین‌های گروه B و آنتی‌اکسیدان‌ها تبدیل می‌شود.

وی افزود: مصرف منظم این نان‌ها، ریسک دیابت، بیماری‌های قلبی، چاقی و یبوست را کاهش می‌دهد و نقش مؤثری در سلامت دستگاه گوارش و سیری طولانی‌تر دارد.

شیوه نگهداری صحیح نان کامل و سبوس‌دار

کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت خوزستان گفت: یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها، نگهداری صحیح نان کامل و سبوس‌دار است. این نان‌ها اگرچه مغذی‌تر از نان‌های سفید هستند، اما به علت بافت طبیعی و مواد اولیه‌شان، معمولا ماندگاری و عمر قفسه‌ای کمتری دارند، زیرا مواد نگهدارنده در آنها کمتر استفاده می‌شود و میزان رطوبت آنها بیشتر است. رعایت برخی نکات ساده، اما مهم می‌تواند هم ماندگاری نان را افزایش دهد و هم از کپک‌زدگی و هدررفت آن جلوگیری کند.

وی بیان کرد: پس از خرید نان، باید اجازه داده شود نان کاملا سرد و بخار آن خارج شود. بسته‌بندی و نگهداری نان گرم، محیط مرطوب و ایده‌آلی برای رشد کپک‌ها فراهم می‌آورد.

باقری ادامه داد: همچنین برای آوردن نان به خانه، آن را در پارچه‌ای تمیز قرار دهید تا هوا جریان داشته باشد و رطوبت باقی نماند.

وی افزود: در صورتی که بیش از نیاز یک وعده نان خریده‌اید حتما نان را قبل از بیات شدن، به برش‌های کوچک تقسیم و در کیسه‌های مخصوص در فریزر نگهداری کنید؛ البته چند دقیقه پیش از مصرف، باید نان را از فریزر خارج کنید و در هوای آزاد قرار دهید یا کمی گرم کنید تا تازگی خود را بازیابد و پس از آن، مصرف کنید.

کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت خوزستان گفت: به دلیل اینکه کپک‌ها محیط‌های گرم و مرطوب را ترجیح می‌دهند، توصیه می‌شود نان‌ها پس از پخت، به سرعت خنک شوند و به مکانی تمیز و بدون کپک انتقال یابند. باید به این نکته توجه کرد که بسته‌بندی نان، پس از خنک شدن کامل انجام شود در غیر این صورت شرایط برای رشد و فعالیت کپک‌ها مهیا می‌شود. همچنین نان باید در شرایط خشک و خنک نگهداری شود تا از فعالیت کپک‌ها جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: لوازم و ظرف‌هایی که برای نگهداری نان استفاده می‌شود باید همیشه کاملا تمیز و خشک باشد تا به رشد قارچ و کپک کمک نشود. همچنین برای پیشگیری از باقی ماندن ضایعات نان، سعی کنید به اندازه نیاز نان خریداری و مصرف کنید.

باقری بیان کرد: خانواده‌هایی بدون توجه به مساله کپک‌زدگی در مورد نان، آن را به صورت نادرست جمع‌آوری می‌کنند و تحویل متصدیان جمع‌آوری ضایعات نان (نان خشکی‌ها) می‌دهند در حالی که بیشتر این ضایعات در دامداری‌ها برای خوراک دام استفاده می‌شود که به صورت مستقیم حیوان و به صورت غیرمستقیم انسان را که از گوشت و شیر دام تغذیه می‌کند، آلوده می‌کند.