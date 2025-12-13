به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، این شرکت با اختصاص غرفه‌ای به وسعت ۳۷ متر مربع، طرح‌های نوآورانه خود را در حوزه‌های بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، ساماندهی پساب، صرفه‌جویی اقتصادی و فناوری‌های نوین عرضه کرده است.

تغییر شبکه پمپ‌های سیرکولاسیون (شافت و غلاف) به منظور کاهش هزینه‌های تعمیرات دوره‌ای، بررسی الگوی کشت در زمین‌های داخل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب منتخب با استفاده از پساب، کالیبراسیون و تعمیر فلومتر‌های الکترومغناطیسی برای صرفه‌جویی اقتصادی در شبکه‌های آب و فاضلاب، طراحی پکیج تصفیه فاضلاب آب خاکستری با ظرفیت ۳ لیتر در ثانیه از جمله دستاورد‌های پژوهشگران آب وفاضلاب استان در این رویداد ملی فناورانه است.

بیست‌وششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی، فناوری و فن‌بازار تا ۲۵ آذرماه از ساعت ۸ تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپاست و در این رویداد ۲۰ دانشگاه، ۴۴ پارک علم و فناوری، ۱۰ پژوهشگاه و ۲ مرکز رشد، دستاورد‌های خود در حوزه‌های فناوری‌های آب، انرژی، هوش مصنوعی و تجهیزات پزشکی را در فضایی به وسعت ۹ هزار متر مربع به نمایش گذاشته‌اند.