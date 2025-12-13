پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: ورود خودروهای تا ۵ سال کارکرد بر رونق گردشگری مناطق آزاد تاثیرگذار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در آئین رونمایی از نخستین مرحله شماره گذاری خودروهای تا ۵ سال کارکرد در کیش، گفت: با مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واردات خودروهای کارکرده میتوانیم با هزینه کمتر ناوگان حمل و نقل عمومی و گردشگری را نوسازی کنیم و در شرایطی که محدودیت های ارزی وجود دارد از خروج بیشتر ارز جلوگیری کنیم.
او افزود: کیش، نیازمند خودروهای سازگار با محیط زیست و استانداردهای روز دنیاست و این اقدام در همین راستا است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد گفت: جزیره کیش به سمت مدیریت هوشمند ترافیک گام بر میدارد و امیدواریم بعنوان نخستین منطقه در کشور با همکاری پلیس راهور از فناوری و نوآوریهای حوزه مدیریت ترافیک بهره مند شویم.
کبیری از رئیس پلیس راهور فراجا بخاطر همکاری پلیس راهور و گمرک جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه برای خروج موقت خودروهای ساکنان کیش و تسهیل سفر ساکنان به دیگر شهرها قدردانی کرد.