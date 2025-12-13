پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری خوزستان با ۱۱۰ نفر از مراجعهکنندگان دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کل دادگستری خوزستان و معاونین وی، پیش از ظهر امروز ۲۲ آذرماه، با حضور در برنامه هفتگی دیدار مردمی، به درخواست ۱۱۰ نفر از مراجعهکنندگان رسیدگی کردند.
این برنامه به صورت هفتگی و در راستای عمل به سیاستهای قوه قضائیه در پاسخگویی به مراجعین و تکریم آنان و همچنین دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه، برگزار میشود.
در این میز خدمـت، علی دهقانی رئیس کل و حجت الاسلام موسوی دهموردی، محمدرحیم اکرمیمقدم، محمدیار ممبینی، رضا زنگنه، رحیم کنارکوهی و علیرضا باوی، معاونین قضایی حضور داشتنند که پس از شنیدن صحبتهای مراجعهکنندگان، دستورات قضایی لازم را صادر کردند.
دیدارهای مردمی رئیس کل دادگستری خوزستان شنبه هر هفته بهصورت مستمر و در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامههای عملیاتی در پاسخگویی به مراجعهکنندگان، برگزار میشود.