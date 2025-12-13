به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نهمین دوره جایزه ادبی ریحانه النبی با حضور چهره‌های سیاسی، ملی، ادبی و استانی و مردم ادب دوست و محب اهل بیت شهرستان‌های مهر و لامرد برگزار شد.

این همایش با محوریت سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در بخش‌های اشعار کلاسیک، کهن فارسی، اشعار سپید نیمایی، سپید و موج نو برگزار شد.

برپایی نمایشگاه صنایع دستی همچون حصیر بافی و اجرای برنامه‌های ادبی و جشن‌های مردمی از دیگر برنامه های این همایش بود.

در این همایش از برگزیدگان ادبی تقدیر شد.