رییس اداره حفاظت محیط زیست سردشت گفت: کارشناسان پایش این اداره هنگام گشت و کنترل میدانی در محدوده مخزن سد سردشت، با یک دستگاه خودرو تخلیه چاه مواجه شدند که قصد داشت فاضلاب را به‌صورت غیرمجاز در حاشیه مخزن سد تخلیه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی هادی احمدپور گفت: «با مداخله به‌موقع کارشناسان محیط زیست، از این اقدام جلوگیری شد و هشدار‌های لازم درباره عواقب زیست‌محیطی و تبعات قانونی به راننده خودرو داده شد. همچنین به فرد متخلف تأکید شد که هرگونه تخلیه فاضلاب در مناطق حساس، به‌ویژه حریم سدها، با برخورد قانونی و تشکیل پرونده همراه خواهد بود.»

او افزود: تخلیه غیرمجاز فاضلاب می‌تواند موجب آلودگی منابع آب، تهدید سلامت عمومی و ایجاد خسارت جدی به محیط زیست منطقه شود. این اداره مطابق وظایف قانونی خود با هرگونه اقدام مشابه برخورد قاطع خواهد کرد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست سردشت تأکید کرد که پایش میدانی مناطق حساس همچون حریم سد به‌صورت مستمر انجام می‌شود و از شهروندان خواست هرگونه تخلف محیط‌زیستی را برای بررسی و اقدام قانونی گزارش دهند.