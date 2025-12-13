

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: با نزدیک شدن به شب یلدا، به منظور جلوگیری از گرانفروشی، طرح نظارتی بر بازار اقلام خوراکی در قالب فعالیت ۲۳ گروه گشت مشترک از ۱۵ آذرماه در سطح این استان آغاز شده است.

سیدمرتضی مدنی افزود: تاکنون ۱۴۵ واحد صنفی، بازرسی شده و دو واحد میوه فروشی به دلیل اصرار بر تخلف گرانفروشی در مشهد، پلمب و پارچه تخلف بر سر در این واحد‌ها نصب شده است.

او تاکید کرد: رسیدگی به تخلفات بازار شب یلدا به ویژه گران‌فروشی به صورت خارج از نوبت و با سرعت انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف موضوع را از طریق سامانه http://https://tazirat ۱۳۵.ir و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اعلام کنند.

مدنی اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه بازار شب یلدا با همکاری بازرسان اتاق اصناف، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت تا سوم دی ماه ادامه دارد.

۱۳۰ هزار واحد صنفی زیر نظر ۹۶ اتحادیه در مشهد فعالیت دارند.