در مقابله با فرار مالیاتی و پول‌شویی، ۱۶۱ شخص حقوقی و ۶۱ عضو هیأت‌مدیره با مجموع تراکنش‌های مالی به ارزش ۳۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: به منظور اجرای سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی و با استفاده از روش داده کاوی و الگوی کشف فرار مالیاتی طراحی شده در اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این اداره کل، تعداد ۱۶۱ شخص حقوقی و ۶۱ نفر از اعضای هیات مدیره آنها شناسایی شدند. هیچ یک از این اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به انجام تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه اقدام ننموده‌اند.

شاکر رضا مریدی افزود: ضمنا تاکنون تعداد ۷۰ برگ مطالبه مالیات با مجموع بدهی مالیاتی ۲۳ هزار میلیارد ریال صادر شده و صدور سایر اوراق مالیاتی مربوطه در دست اقدام می‌باشد.

وی ادامه داد: این رقم تنها بخشی از تخلفاتی است که با استفاده از تقاطع‌گیری اطلاعات، رصد تراکنش‌ها و گزارش‌های بین‌سازمانی کشف شده است. سیاست‌های جدید سازمان امور مالیاتی، تمرکز این اداره کل را به سمت تخلفات کلان مالیاتی سوق داده و همین موضوع باعث شده اولویت بررسی تخلفات با «دانه‌درشت‌ها» باشد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: آگاهی‌بخشی و تقویت مطالبه‌گری عمومی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح روند‌ها و برخورد با متخلفان داشته باشد. مردم می توانند در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی و یا موارد مشکوک به پولشویی، به منظور بررسی و پیگیری آن، مراتب را در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی به آدرس اعلام نمایند.

مریدی افزود: در امسال حدود ۷۵۰ میلیون تومان پاداش برای ۱۳۰ نفری که در سامانه سوت زنی سازمان مالیاتی، گزارش‌های فرار مالیاتی را ثبت کرده بودند، پرداخت شده است.