رییس اداره حفاظت محیط زیست سردشت گفت: در جریان پایش میدانی و نمونهبرداری از واحدهای تولیدی، یک واحد شن و ماسه بهدلیل رهاسازی پساب شستوشوی مصالح در بستر رودخانه و حاشیه مخزن سد سردشت شناسایی و با آن برخورد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیاحمدپور گفت: «براساس بررسیهای انجامشده، این واحد بدون رعایت الزامات زیستمحیطی، پساب آلوده را به محیط انتقال میداد که این مسئله تهدیدی جدی برای کیفیت منابع آب و محیط زیست منطقه محسوب میشود.»
او افزود: پس از احراز تخلف، اخطاریه زیستمحیطی برای واحد صادر و به مالک آن مهلت داده شد تا نسبت به اصلاح فوری سیستم مدیریت پساب، احداث حوضچههای تهنشینی و جلوگیری کامل از هرگونه خروجی آلاینده اقدام کند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست سردشت تأکید کرد: رهاسازی پساب واحدهای تولیدی آثار مخربی بر منابع آب و محیط زیست دارد و در صورت بیتوجهی به اخطار صادرشده، پرونده برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد