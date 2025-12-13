پخش زنده
رئیس جمعیت هلال احمر مسجدسلیمان گفت: جستوجو برای یافتن مرد ۴۷ ساله مفقود در سیلاب مسجدسلیمان توسط نیروهای هلال احمر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا پورآسترکی بیان کرد: امروز حدود ۳۵ نفر از نیروهای هلال احمر مسجدسلیمان و شوشتر به محدوده پل بتوند به روستای بتوند اعزام شدند و کمپ اردوگاهی احداث شد.
وی افزود: طی عملیات امداد و نجات، قطعاتی از لباسهای فرد مفقود شده به تایید خانوادهاش پیدا شده است.
رئیس جمعیت هلال احمر مسجدسلیمان با اشاره به بازبینی هوایی از محل سیلاب با هلی شات گفت: تصاویر نقاط مبهم نقطهیابی شدند و عملیات جستوجو در حال انجام است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، یک گروه ۱۵ نفره نیز از توابع عقیلی شوشتر به سمت بتوند در حال حرکت هستند تا عملیات جستوجو را ادامه دهند.
پور آسترکی گفت: ۲.۵ کیلومتر از مسیر به صورت اساسی جستجوی تخصصی شده است، امروز نیز حدود یکهزار و ۵۰۰ متر از منطقه جستجوی سطحی شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خوزستان روز گذشته از نجات جان ۲ نفر گرفتار در سیلاب و تداوم عملیات جستوجو برای یافتن یک مفقودی در محدوده پل بتوند به روستای بتوند شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.
امیرعباس نجفی جمعه در خصوص ابعاد وقوع این حادثه بیان کرد: پنجشنبه شب گزارشی مبنی بر گرفتار شدن سه نفر در جریان سیلاب در حاشیه رودخانه و محدوده پل بتوند به روستای بتوند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه تیم عملیاتی تخصصی از پایگاههای عنبر، دوراهی لالی و شعبه مسجدسلیمان، مجهز به خودروهای ست نجات، آمبولانس و خودروی پشتیبانی، به محل حادثه اعزام شدند.
معاون امداد و نجات استان ادامه داد: با تلاش نجاتگران، ۲ فرد گرفتار نجات یافته و اقدامات اولیه امدادی برای آنان انجام شد؛ عملیات جستوجو برای یافتن فرد سوم که در جریان آب به سمت پاییندست رفته، در حال انجام است.
نجفی با اشاره به دشواریهای عملیاتی در منطقه گفت: به دلیل افزایش دبی آب، تاریکی هوا و محدودیتهای دسترسی، تیمها با رعایت اصول ایمنی و بر اساس پروتکلهای تخصصی عملیات سیلاب، در حال جستوجوی دقیق منطقه هستند.
روستای بتوند از توابع شهرستان مسجدسلیمان در شمالشرقی خوزستان قرار دارد و در ناحیهای کوهستانی و نزدیک به بستر رودخانه واقع شده است.