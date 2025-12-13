پخش زنده
سازمان هواشناسی به دلیل ادامه تقویت فعالیت سامانههای بارشی از امروز تا دوشنبه ۲۴ آذر در بخشهایی از غرب، شمال، جنوب و جنوبشرق کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس این هشدار امروز در جنوب آذربایجان غربی، شمال کرمانشاه، غرب کردستان، جنوب هرمزگان، ارتفاعات در البرز و شمال غرب تهران، بارش برف و باران، وزش باد شدید، رعدوبرق، مه و در برخی نقاط تگرگ رخ خواهد داد
احتمال لغزندگی جادهها، اختلال در حملونقل، سیلابی شدن مسیلها و کاهش دید افقی وجود دارد.
این هشدار فردا برای استانهای مازندران، غرب گلستان، ارتفاعات سمنان، نیمه جنوبی استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان و دوشنبه برای بوشهر و فارس اعتبار دارد.
از سفرهای غیرضروری پرهیز شود و آمادگی دستگاههای امدادی و خدماتی در دستور کار قرار گیرد.