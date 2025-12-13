پخش زنده
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز وارد بغداد پایتخت عراق شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، دفتر رسانهای نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد: گوترش در مراسم اعلام رسمی پایان مأموریت هیئت کمکرسانی سازمان ملل در عراق حضور خواهد یافت.
بر اساس این بیانیه، هیئت یونامی (هیئت کمک رسان سازمان ملل متحد برای عراق) که در سال ۲۰۰۳ بر پایه قطعنامه شورای امنیت تشکیل شد، قرار است ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ به طور رسمی، پس از آخرین تمدید و بنا به درخواست دولت عراق مأموریت خود را به پایان برساند.