رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهین‌دژ از کشف و جمع‌آوری تور‌های صیادی غیرمجاز از رودخانه زرینه‌رود در جریان گشت و کنترل شبانه مأموران یگان حفاظت این اداره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی جواداصلانی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهین‌دژ در جریان گشت و کنترل شبانه، با چند نفر صیاد غیرمجاز که اقدام به پهن‌کردن تور در داخل رودخانه زرینه‌رود کرده بودند، برخورد کردند که متخلفان با مشاهده مأموران و با سوءاستفاده از تاریکی شب و توپوگرافی منطقه، از محل متواری شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های انجام‌شده، از محل صید غیرمجاز، تعداد ۲ رشته تور دامی و تعدادی ماهی رودخانه‌ای کشف و جمع‌آوری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهین‌دژ با تأکید بر اینکه در سال جاری هیچ‌گونه مجوز یا پروانه صید و شکار از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر نشده است، از شهروندان و دوستداران محیط‌زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ گزارش دهند.