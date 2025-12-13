پخش زنده
فرمانده سپاه خوزستان با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با دانشگاههای استان گفت: ایجاد پل ارتباطی مستحکم بین دانشگاه و میدان عمل، از دستاوردهای مهم پژوهشهای مجموعه سپاه پاسداران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور روزشنبه در همایش هفته پژوهش سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در اهواز با گرامیداشت این هفته، بر نقش محوری علم و فناوری در پیشرفت، استقلال و ایجاد تحول در همه عرصههای ملی تاکید کرد.
وی همچنین با تجلیل از پژوهشگران برتر، افزود: علم و فناوری که از مسیر پژوهش، ایدههای نو و تلاش جوانان و متخصصان در علوم تجربی و انسانی حاصل میشود، اساس تحول و ارتقای زندگی بشر است.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به تلاشهای سپاه در عرصه پژوهش، گفت: این نهاد همواره نسبت به کار علمی و پژوهشی اهتمام ویژهای داشته و این امر منجر به وقوع اتفاقات مهم در حوزه تحول سازمانی و دستیابی به فناوریهای نو شده است.
وی برنامهریزی برای آینده و تدوین اقدامات لازم برای تداوم مسیر پژوهشی را از موضوعات مهم برشمرد و بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه تاکید کرد.
سرتیپ پاسدار شاهوارپور همچنین «ارتباط با دانشگاهها» را یکی از محورهای مهم فعالیتهای پژوهشی این مجموعه عنوان کرد و گفت: انعقاد تفاهمنامه با دانشگاههای مرکز استان و شهرستانها، موجب ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه، میدان و عمل شده است.
وی با تاکید بر لزوم بهرهگیری از تمام ظرفیتهای مراکز آموزشی و پژوهشی برای افزایش بهرهوری و ارتقای توانمندیها، از تمامی تلاشگران و جهادگران عرصه پژوهش در همه زمینهها قدردانی کرد.