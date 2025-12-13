پخش زنده
کشاورزان شرق اصفهان امروز در نشست با استاندار مطالبات و دغدغههای خود را مستقیم مطرح و خواستار حمکرانی قانون در مدیریت حوضه آبریز زاینده رود شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ روستای وجاره امروز میزبان یک نشست صمیمی و بدون تشریفات بود و کشاورزان فرصت پیدا کردند خواستههای خود را مستقیم با استاندار در میان بگذارند.
مدیریت یکپارچه، حکمرانی قانون و اجرای مصوبات شورای عالی آب مهمترین خواسته کشاورزان شرق اصفهان بود.
استاندار اصفهان هم در جمع کشاورزان شرق اصفهان در این نشست از پیگیری روزانه مشکلات کشاورزان خبر داد و گفت: مدیریت حوزه آبریز زاینده رود باید یک یکپارچه باشد و در این بخش به کمک نمایندگان مجلس نیاز داریم.
مهدی جمالی نژاد به تلاشها برای اشتغال و تامین معیشت کشاورزان شرق اصفهان در کوتاه و بلند مدت اشاره کرد و افزود: در شرایط سخت پیگیر استمهال وام کشاورزان پیگیر هستیم و کمک میکنیم.
وی از پایان بخش اول انتقال آب از دریا با فلات مرکزی خبر داد و اضافه کرد: آب دریا به صنایع فولادی و پالایشگاه رسیده و دیگر طرحها هم با سرعت در حال جریان است.
استاندار اصفهان تاکید کرد: فقط به دنبال مطرح کردن مسئله و جلسه برای جلسه نیستیم و روزانه پیگیر مشکلات کشاورزان هستیم و کار را رها نکردیم و جلسات ستاد توسعه شرق اصفهان هم هفتگی برگزار میشود.