رئیس جمهور ترکیه در واکنش به هدف قرار گرفتن یک کشتی این کشور در دریای سیاه گفت: دریای سیاه نباید تبدیل به میدان نبرد شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، رجب طیب اردوغان در بازگشت از سفر ترکمنستان در هواپیما به خبرنگاران گفت: هدف قرار گرفتن یک کشتی این کشور در دریای سیاه، نه به نفع روسیه است و نه اوکراین، همه به ناوبری امن در دریای سیاه نیاز دارند و نباید این دریا به عرصه‌ای برای تسویه حساب تبدیل شود.

وی افزود: دیداری سازنده و جامع با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه داشتیم و امیدوارم فرصتی برای گفت‌و‌گو در مورد طرح صلح با رئیس جمهور ترامپ داشته باشیم.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: ما هیچ پیشنهاد یا درخواستی در مورد مشارکت در نیرو‌های تثبیت غزه دریافت نکرده‌ایم، اما برای آن آماده‌ایم.

وی همچنین گفت: ترکیه خواهان رفاه و آسایش برای مردم سوریه، فارغ از هرگونه تمایز قومی یا مذهبی است و توافق ۱۰ مارس روندی است که به آینده منطقه بسیار مرتبط است، دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در این توافق، سودمندترین نتیجه برای سوریه خواهد بود.

اردوغان افزود: اسرائیل باید به تعهدات خود پایبند باشد، آتش‌بس را به طور کامل رعایت کند و اجازه دهد زندگی در غزه به حالت عادی بازگردد.