ترمیم آسفالت راههای بوشهر با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر از اجرای طرحهای روکش آسفالت و لکهگیری راههای استان با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، فرزاد رستمی افزود: در همین راستا ۱۴۸ کیلومتر روکش حفاظتی و تقویتی و ۵۳ کیلومتر نیز لکه گیری در راههای اصلی و فرعی استان انجام شده است. وی یادآور شد: تا کنون بیش از ۹۴ هزار تن آسفالت برای لکهگیری و روکش راههای استان مصرف شده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر اظهار کرد: عملیات لکهگیری و روکش آسفالت در محورهای اصلی و ترانزیتی استان با وجود محدودیتهای اعتباری و مشکلات تأمین قیر با سرعت در حال اجراست تا شاهد ارتقای سطح ایمنی و کیفیت راههای استان باشیم.