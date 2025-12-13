ترمیم آسفالت راه‌های بوشهر با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از اجرای طرح‌های روکش آسفالت و لکه‌گیری راه‌های استان با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.