قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد: با کاهش جمعیت، جوانانی برای مراقبت از سالمندان وجود نداشته و بار اضافی به نظام سلامت تحمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمدهادی فرحزادی در نشست قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی گفت: کاهش فرزندآوری، تنها یک مسئله جمعیتی نیست بلکه تهدیدی برای نظام سلامت در آینده است.

وی ادامه داد: با کاهش جمعیت، جوانانی برای مراقبت از سالمندان وجود نداشته و بار اضافی به نظام سلامت تحمیل می‌شود.

قائم مقام رئیس دانشگاه اظهار داشت: با توجه به نقش رهبری سالمندان در خانواده، ترغیب به فرزندآوری از طریق این افراد می‌تواند نقش موثری افزایش جمعیت مولد داشته باشد.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به افزایش مرگ و میر ناشی از حوادث جاده‌ای در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۶ درصد (مرگ ۴۰۰ نفر) بر ضرورت فرهنگ سازی در خصوص رانندگی ایمن تاکید کرد.

دکتر مسعود شریفی تأکید کرد که بیشتر جانباختگان در سنین مولد بوده‌اند و بر این اساس باید در این زمینه به فکر چاره بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه منشور کرامت مادری در سال گذشته ابلاغ شده که باید آن را تقویت کرد، بیان داشت: تکریم مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال از اهمیت فراوانی برخوردار است تا فرزندآوری به عنوان یک ارزش در جامعه معرفی شود.