هواداران خشمگین حاضر در مراسم استقبال از لیونل مسی در ورزشگاه سالت لیک کلکته، به علت بی نظمی و اجرا نشدن برنامه‌های اعلام شده دست به تخریب صندلی‌ها و پرتاب اشیا به سمت زمین زدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هواداران خشمگینی که در تور لیونل مسی و لوئیس سوارس در هند شرکت داشتند، پس از حضور این دو بازیکن سرشناس فوتبال در ورزشگاه سالت لیک کلکته، صندلی‌ها را از جا کندند و اشیاء را به سمت زمین بازی پرتاب کردند.

هزاران هوادار مشتاق تا ۱۲۰۰۰ روپیه (۱۰۰ پوند یا ۱۳۳ دلار) برای دیدن این دو ستاره فوتبال پرداخت کرده بودند، اما وقتی مسی برای قدم زدن در زمین حاضر شد و توسط گروه بزرگی از مقامات و افراد مشهور پنهان شد، هرج و مرج آغاز شد.

هنگامی که مهاجم آرژانتین و اینتر میامی پس از حدود ۲۰ دقیقه توسط نیرو‌های امنیتی زودتر از موعد از زمین خارج شد، برخی از جمعیت اقدام به اعتراض و تخریب امکانات ورزشگاه کردند.

تور لیونل مسی با رونمایی از مجسمه ۲۱ متری خودش در کلکته آغاز شد که طی ۲۷ روز توسط یک گروه ۴۵ نفره ساخته شده بود. مسی به دلیل نگرانی‌های امنیتی به صورت مجازی در این تور حاضر شد.

گفته می‌شود، برنده جام جهانی ۲۰۲۲ - که یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال محسوب می‌شود - قرار بود یک بازی نمایشی کوتاه هم در ورزشگاه برگزار کند که این برنامه نیز لغو شد.