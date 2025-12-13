به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی حسین نجف‌زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۸۴ کیلوگرم پوشاک و ۲۷۵ جفت کفش خارجی استوک به ارزش هفت میلیارد ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت هفت میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این محموله قاچاق توسط مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان و در جریان بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت نیسان کشف و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

نجف‌زاده در پایان با اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان برای دریافت و رسیدگی فوری به گزارش‌های مردمی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ یا تماس با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.