به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حسین عاشوری گفت: فرمانده پاسگاه سردارجنگل فومن که با خودروی شخصی در مسیر بازگشت به منزل خود بود، مرد جوانی حدودا ۳۵ ساله را مشاهده می‌کند که بر روی یکی از پل‌های ورودی شهر، درحال گره زدن طناب است و قصد خودکشی دارد.

وی افزود: در پی اطلاع رسانی سریع، ماموران انتظامی در کوتاه‌ترین زمان خود را به آن شخص رسانده و با انجام مشاوره و مذاکره، موفق شدند وی از خودکشی منصرف کرده و در یک عکس العمل سریع این مرد را از روی پل به محل امن منتقل کنند.

فرمانده انتظامی فومن با بیان اینکه این شخص که حال روحی مناسبی نداشت علت این کار خود را اختلاف خانوادگی عنوان کرد، گفت: مرد ۳۵ ساله با همکاری ماموران یگان امداد به مقر انتظامی منتقل و پس از انجام مشاوره تکمیلی، در صحت و سلامت به خانواده اش تحویل داده شد.

سرهنگ عاشوری با تاکید بر اینکه بهترین کار در مواقع بحران روحی، کنارگذشتن افکار منفی و دریافت مشاوره از افراد مورد اعتماد مانند روانشناسان است، افزود: متخصصان، مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره اجتماعی پلیس مستقر در کلانتری ۱۱ شهرستان فومن آمادگی دارند به مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی، خانوادگی و کودکان مشاوره رایگان ارائه دهند.