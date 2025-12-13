به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید شمس‌الدین حسینی، کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت را از اهداف اجرایی شدن طرح سه نرخی بنزین‌ خودروها عنوان کرد و گفت: سه‌نرخی شدن سوخت، اقدامی کلیدی برای مدیریت بهینه مصرف و ایجاد عدالت در توزیع انرژی است.



مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی لرستان با اشاره به اینکه ،این طرح در استان بدون کوچک‌ترین اختلال و با همراهی مردم در حال اجراست، افزود: منطقه لرستان با همه ی ظرفیت‌ها در مسیر اجرای دقیق و بدون وقفه این طرح حرکت می‌کند.



