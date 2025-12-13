پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی لرستان از آغاز اجرای طرح سه نرخی بنزین خودروها در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید شمسالدین حسینی، کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت را از اهداف اجرایی شدن طرح سه نرخی بنزین خودروها عنوان کرد و گفت: سهنرخی شدن سوخت، اقدامی کلیدی برای مدیریت بهینه مصرف و ایجاد عدالت در توزیع انرژی است.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی لرستان با اشاره به اینکه ،این طرح در استان بدون کوچکترین اختلال و با همراهی مردم در حال اجراست، افزود: منطقه لرستان با همه ی ظرفیتها در مسیر اجرای دقیق و بدون وقفه این طرح حرکت میکند.