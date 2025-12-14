رئیس کتابخانه ملی ایران با اشاره به سوابق علمی و حرفه‌ای کامران فانی، او را از چهره‌های ماندگار و اثرگذار حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور دانست و گفت: استاد فانی پیش از انقلاب اسلامی در مرکز خدمات کتابداری فعالیت می‌کرد.

غلامرضا امیرخانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: استاد فانی پیش از انقلاب اسلامی در مرکز خدمات کتابداری فعالیت می‌کرد؛ مرکزی تخصصی که پس از انقلاب با تمامی پرسنل خود در کتابخانه ملی ایران ادغام شد.

امیرخانی افزود: در جریان این ادغام، چهره‌هایی، چون مرحوم پوری سلطانی و دیگر اعضای هیئت علمی مرکز خدمات کتابداری به کتابخانه ملی منتقل شدند و کامران فانی نیز تا پایان دوره خدمت خود از همکاران کتابخانه ملی بود و پس از آن بازنشسته شد.

رئیس کتابخانه ملی ایران درباره پیشینه علمی کامران فانی گفت: استاد فانی در ابتدا در رشته پزشکی پذیرفته شد، اما با علاقه شخصی مسیر علمی خود را به سمت ادبیات و سپس کتابداری تغییر داد و در مقطع کارشناسی ارشد این رشته تحصیل کرد.

امیرخانی با تأکید بر گستره فعالیت‌های علمی این پژوهشگر افزود: بخش عمده‌ای از آثار استاد فانی به ترجمه اختصاص دارد؛ از جمله ترجمه آثار نویسندگان بزرگی، چون چخوف، همچنین ترجمه آثار مهم تاریخی و علمی که در کارنامه ایشان مشاهده می‌شود.

وی افزود: فانی علاوه بر این، در چندین دانشنامه معتبر به‌عنوان ویراستار و سربیراستار فعالیت داشتند که دانشنامه ۱۸ جلدی دانش‌گستر از جمله آنها است.

امیرخانی از نقش اثرگذار کامران فانی در کتابخانه ملی یاد کرد و گفت: مشارکت در تدوین «سرعنوان‌های موضوعی فارسی» از مهم‌ترین خدمات این استاد؛ اثری مرجع که نزدیک به ۵۰ سال است به‌عنوان ابزار اصلی سازماندهی و اطلاع‌رسانی منابع در کتابخانه‌های سراسر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس کتابخانه ملی افزود: استاد فانی همچنین در حوزه‌های کتابداری، مطالعات قرآنی و قرآن‌پژوهی آثار ارزشمندی ارائه کرده و در این زمینه همکاری علمی نزدیکی با استاد بهاءالدین خرمشاهی داشته است.

کامران فانی، مترجم و چهره اثرگذار حوزه کتاب و کتابداری، پس از یک دوره ابتلا به بیماری در سن ۸۱ سالگی درگذشت.

کامران فانی (متولد ۱۳۲۳) از چهره‌های اثرگذار حوزه کتابداری و پژوهش ادبی بود. از جمله آثار و فعالیت‌های او می‌توان به ترجمه موضوعی قرآن کریم (با همکاری بهاءالدین خرمشاهی)، سرپرستی دانشنامه دانش‌گستر و مشارکت در فرهنگنامه کودک و نوجوان اشاره کرد.

این نویسنده، مترجم، کتابدار و نسخه‌پژوه ایرانی، عضو پیوسته‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.