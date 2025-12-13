رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش نگران‌کننده تلفات جاده‌ای در استان گفت: آمار کشته‌شدگان تصادفات در سر صحنه طی هشت‌ماهه امسال پنج درصد رشد داشته و بیشترین سوانح در ساعات عصرگاهی و روزهای پایانی هفته رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی سرهنگ رضا پناهی‌مقدم روز شنبه ۲۲ آذرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح آخرین وضعیت تصادفات جاده‌ای استان اظهار کرد: در هشت‌ماهه امسال، تعداد کل تصادفات جاده‌ای در آذربایجان‌غربی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۶درصدی همراه بوده است.

وی با اشاره به تحلیل زمانی سوانح رانندگی افزود: بیشترین تصادفات در روزهای پنجشنبه و جمعه و هم‌زمان با افزایش حجم تردد در محورهای استان ثبت می‌شود و در شبانه‌روز نیز بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ بیشترین سهم سوانح را به خود اختصاص داده که این الگو با میانگین کشوری مطابقت دارد.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه خودروهای سواری با سهم ۷۲ درصدی بیشترین نقش را در تصادفات جاده‌ای دارند، گفت: از نظر علل وقوع سوانح، عدم توجه به جلو با ۳۶ درصد در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۲۶ درصد و واژگونی و تجاوز به چپ ناشی از سبقت غیرمجاز با ۱۳ درصد از مهم‌ترین عوامل تصادفات هستند.



پناهی‌مقدم با اشاره به تغییر الگوی مکانی تصادفات افزود: سهم راه‌های فرعی و روستایی از تصادفات از ۳۵ درصد در سال گذشته به ۴۲ درصد در سال جاری افزایش یافته، در حالی که ۵۰ درصد تصادفات در جاده‌های اصلی و حدود هشت درصد در بزرگراه‌ها رخ می‌دهد.

وی چهار محور پرتصادف استان را ارومیه–مهاباد، نقده–اشنویه، ارومیه–سلماس و پیرانشهر–نقده اعلام کرد و گفت: محور ارومیه–مهاباد با سهم ۶.۵ درصدی بیشترین تصادفات فوتی استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس راه استان افزود: در این محور اقدامات ایمنی نظیر ایجاد بریدگی‌های ایمن، نصب نیوجرسی، خط‌کشی کامل مسیر و استقرار سامانه ثبت تخلف سرعت انجام شده و ایجاد یک بریدگی جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

پناهی‌مقدم با اشاره به تأثیر اقدامات ایمن‌سازی در گردنه قوشچی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۱ نفر در این محدوده جان خود را از دست دادند، اما با اجرای طرح جداسازی مسیر، این رقم در سال ۱۴۰۳ به سه نفر کاهش یافت و در آمار امسال نیز تاکنون تنها یک فوتی ثبت شده است.

وی در پایان با اشاره به تشدید برخورد پلیس با تخلفات رانندگی گفت: در هشت‌ماهه امسال، اعمال قانون رانندگان متخلف ۱۴ درصد افزایش داشته و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز نیز رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ضبط گواهینامه رانندگان متخلف در تست الکل و مواد روانگردان با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده است.

رئیس پلیس راه آذربایجان‌غربی در پایان از آغاز طرح زمستانی پلیس راه از ۲۹ آذرماه خبر داد و تأکید کرد: هدف این طرح، افزایش ایمنی تردد، حضور مؤثر پلیس در گردنه‌های برف‌گیر و جلوگیری از انسداد محورهای مواصلاتی در فصل سرما است.