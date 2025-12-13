پخش زنده
رزمیکاران خوزستانی در مسابقات سامبو منطقه سه کشور به ۱۷ مدال رنگارنگ دست پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،این رقابتها با حضور ۲۵ ورزشکار در چهار رده سنی به میزبانی استان لرستان برگزار شد.
رزمیکاران در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش کامبت سامبو و اسپورت سامبو با هم به رقابت پرداختند.
در پایان این رویداد تیم خوزسان با کسب ۶ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۶ مدال برنز به عنوان سوم تیمی نیز دست پیدا کرد.
محمد شعیبی و محمد محیلزاده نیز به عنوان سرپرسنت و مربی، تیم استان را در این رقابتها همراهی کردند.