به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئيس کل دادگستری استان لرستان گفت:بیش از ۴۶ هزار ملاقات مردمی هشت ماهه ی اول سالجاری در دستگاه قضایی لرستان انجام شده است.

حجت الاسلام سعید شهواری افزود: در این مدت سه هزار ملاقات مردم به‌صورت مستقیم با رئیس‌کل دادگستری استان و معاونان انجام شده است.



وی بیان کرد:همچنین در این مدت ۲۷۷ هزار پرونده در محاکم قضایی استان وارد شده که ۲۸۲ هزار پرونده مختومه شده است.

همچنین پنج هزار پرونده مثبت به ثبت رسیده، آماری که از تسریع در روند رسیدگی‌ها و کاهش موجودی پرونده‌ها حکایت دارد.









