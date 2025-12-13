به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی صبح روز شنبه ۲۲ آذر ماه در جریان نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی و فناوری کشور در تهران، از محصول فناورانه دانشگاه ارومیه با عنوان «سیستم نظارت و کنترل برخط توان مصرفی کولر‌های گازی متصل به شبکه توزیع در بستر اینترنت اشیاء» با حضور معاون علمی رئیس جمهور و همچنین وزیر علوم تحقیقات و فناوری رونمایی شد.

این محصول به همت شرکت دانش بنیان پویان انرژی گستران نوین طلوع مستقر در پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه و دکتر غنی زاده عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه ارومیه و با پشتبیانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تولید شده است.

سیستم نظارت و کنترل هوشمند انرژی مصرفی کولر‌های گازی پر مصرف در سازمان‌ها و ادارات راهکاری نوین برای رفع ناترازی انرژی، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از خاموشی‌های اجباری است.

این محصول دارای سطح فناوری TRL ۸ بوده و در فاز تجاری شدن و ورود به بازار می‌باشد.

لازم به ذکر است در این نمایشگاه ۲۱ محصول از کل کشور جهت رونمایی انتخاب شده بودند.