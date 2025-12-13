پخش زنده
حجتالاسلام پورذهبی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، در همایش آموزشی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها تأکید کرد که امانتداری، رازداری و انصاف از اصول اساسی در نظارت بر انتخابات هستند و باید در رأس کار اعضای هیأت نظارت قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، در همایش آموزشی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) مبنی بر «میزان رای ملت است»، بر اهمیت مشارکت گسترده مردم در انتخابات تأکید کرد و آن را بستری برای تحکیم نظام جمهوری اسلامی دانست.
وی ضمن اشاره به ضرورت رعایت اصول امانتداری و انصاف، افزود:اعضای هیات نظارت باید در فرآیند انتخابات با دقت و با نگاه عادلانه عمل کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در این مراسم با بیان اینکه انتخابات در روستاهایی که کمتر از پنج داوطلب داشته باشند برگزار نمیشود، از هیاتهای نظارت و اجرایی خواست تا بستری مناسب برای فعالیت شوراهای اسلامی در تمامی روستاها فراهم کنند.
ورمقانی همچنین به تاریخ آغاز ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراها از ۲۱ دیماه اشاره کرد و اظهار داشت: هیاتهای اجرایی و نظارت مکلفند فرآیند انتخابات را طبق تقویم مشخص شده تا برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ پیش ببرند.
شیخیزاده، عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات، نیز با تأکید بر اهمیت انتخاب افراد پاکدست و سالم در فرآیند انتخابات، گفت: تضمین سلامت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تنها از طریق تایید افراد شایسته و سالم ممکن است.
وی افزود: در صورت اجرای درست این فرآیند از ابتدا، میتوان شورایی سالم و بدون فساد تشکیل داد و از وقوع مشکلاتی، چون دستگیری اعضای شورا جلوگیری کرد.