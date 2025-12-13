معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: دانشگاه جندی شاپور دزفول توانسته ۱۷ رتبه ارتقای پژوهشی را در نظام ارزیابی وزارت علوم کسب کند و این رشد نتیجه برنامه‌ریزی منسجم، همکاری اعضای هیات علمی و تقویت زیرساخت‌ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمد ذاکرمشفق درباره رویکرد کلی معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه در سال‌های اخیر اظهار کرد: در این سال‌ها تلاش شده نگاه پژوهشی دانشگاه از تولید محتوا به سمت خلق ارزش هدایت شود.

وی ادامه داد: پژوهش و فناوری نه به‌ عنوان فعالیتی جداگانه، بلکه به ‌عنوان بخشی از مسئولیت دانشگاه نسبت به جامعه و صنعت دیده می‌شود و تمامی برنامه‌ها بر سه محور ارتقای کیفیت پژوهش و انتشار علم معتبر، توسعه زیرساخت‌های پژوهش و آزمایشگاه‌ها و همچنین تکمیل زنجیره فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان متمرکز بوده است.

ذاکرمشفق، در تشریح عملکرد دانشگاه در حوزه تولید علم بیان کرد: با وجود محدودیت‌های مالی و تجهیزاتی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول به استناد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام‌(ISC)، توانسته به رتبه دوم سرانه تولید مقاله در میان دانشگاه‌های جوان صنعتی کشور دست یابد. موفقیتی که حاصل تلاش استادان و دانشجویانی است که با پژوهش‌های مساله‌محور و باکیفیت، جایگاه علمی دانشگاه را تثبیت کردند.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، همچنین انتشار بیش از ۸۰ عنوان کتاب تالیفی را از دستاوردهای مهم دانشگاه دانست و افزود: این آثار تحت داوری‌های دقیق علمی تدوین شده‌اند و بخشی مهم از هویت پژوهشی دانشگاه را شکل می‌دهند. دانشگاه جندی شاپور دزفول توانسته ۱۷ رتبه ارتقای پژوهشی را در نظام ارزیابی وزارت علوم کسب کند و این رشد نتیجه برنامه‌ریزی منسجم، همکاری اعضای هیات علمی و تقویت زیرساخت‌ها بوده است.

ذاکر مشفق، درباره عملکرد این مجموعه در حوزه فناوری نیز اظهار کرد: طبق ارزیابی رسمی وزارت علوم، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور ۲۴ رتبه ارتقای فناوری را تجربه کرده است؛ شاخصی که نشان می‌دهد حرکت دانشگاه به سمت اقتصاد دانش‌بنیان جدی و بنیادین بوده است.

وی افزود: در مرکز فناوری دانشگاه از چند شرکت فناور حمایت شده است و یکی از واحدهای فناور توانسته مجوز دانش‌بنیان دریافت کند. با این حال، رویکرد دانشگاه افزایش تعداد شرکت‌ها نیست، بلکه تمرکز بر ایجاد شرکت‌هایی است که بر پایه پژوهش قوی، فناوری اختصاصی و بازار واقعی فعالیت کنند.

جذب بیش از ۶۱.۵ میلیارد ریال اعتبار از محل قراردادهای ارتباط با صنعت

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی شاپور در خصوص اقدامات دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت بیان کرد: این دانشگاه طی چند سال اخیر توانسته بیش از ۶۱.۵ میلیارد ریال اعتبار از محل قراردادهای ارتباط با صنعت جذب کند. اهمیت این رقم نه فقط جنبه مالی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش اعتماد صنعت به توان علمی دانشگاه است.

ذاکر مشفق همچنین از تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به امکانات نوین خبر داد و گفت: این تجهیزات بر اساس نیاز صنایع منطقه انتخاب شده و دانشگاه را به یک مرکز خدمات تخصصی در شمال خوزستان تبدیل کرده است.

وی، درباره وضعیت پژوهشگران دانشگاه در سطح استان نیز گفت: در دو سال گذشته سه عضو هیات علمی و دو دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه به‌عنوان پژوهشگران برگزیده استانی انتخاب شده‌اند؛ انتخاب‌هایی که تاییدی بر صحیح بودن مسیر پژوهشی دانشگاه و اتکای آن بر کیفیت است.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی شاپور در ادامه به فعالیت‌های مرکز پژوهشی جندی‌شاپور اشاره و خاطرنشان کرد: این مرکز یکی از نمادهای هویتی دانشگاه و کشور است و میراث‌دار دانشگاه باستانی جندی‌شاپور محسوب می‌شود. مرکز پژوهشی جندی‌شاپور طی چند سال اخیر چهار کنگره بین‌المللی، بیش از ۱۴ نشست علمی تخصصی برگزار کرده و ۲۱ جلد کتاب به انتشار رسانده است. همچنین صدها مقاله علمی در حوزه تاریخ علم و فلسفه پزشکی تولید کرده است؛ فعالیت‌هایی که جایگاه دانشگاه را در حوزه مطالعات تمدنی و تاریخ علم تثبیت کرده و آن را از دیگر دانشگاه‌های صنعتی کشور متمایز ساخته است.

ذاکرمشفق در بیان برنامه‌های آینده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه چهار جهت‌گیری اصلی را برشمرد و گفت: تعمیق پژوهش مساله‌محور با تمرکز بر نیازهای واقعی شمال خوزستان در حوزه آب و محیط زیست، کشاورزی، انرژی و زیرساخت، تقویت زنجیره ارزش فناوری از آزمایشگاه تا شرکت دانش‌بنیان با تکیه بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ایجاد نظام یکپارچه تعامل دانشگاه - صنعت مبتنی بر مساله‌گذاری مشترک و قراردادهای بلندمدت و جهت‌گیری پژوهش‌های دانشگاه به سمت حل مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی و افزایش نقش دانشگاه در توسعه پایدار منطقه به عنوان جهت‌گیری‌های اصلی معاونت پژوهشی دانشگاه در نظر گرفته شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه پژوهش در دانشگاه زمانی ارزشمند است که بتواند مساله‌ای از زندگی مردم را حل کند، اظهار کرد: هدف ارتقای آمارها نیست، بلکه هدف ارتقای اثرگذاری پژوهش است.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول از تمامی استادان، دانشجویان، پژوهشگران و شرکت‌های فناور دعوت کرد که در کنار هم دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول را به مرکز تولید دانش، فناوری و امید برای آینده شمال خوزستان تبدیل کنند.